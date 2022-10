Tras hallar muertos a los cuatro integrantes de una familia secuestrada en California, las autoridades intentan establecer el motivo del crimen

La policía detuvo a un sospechoso de 48 años, pero todavía no ha sido acusado formalmente. CNN no lo identifica por su nombre debido a que, hasta la noche de este miércoles, aún no se habían presentado cargos en su contra.

