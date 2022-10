Los residentes negros de dos barrios de Florida dicen que fueron excluídos de los esfuerzos de ayuda del huracán Ian

Latson, que vive en el barrio de Dunbar en Fort Myers, Florida, dijo que no puede llegar a un centro de ayuda para conseguir agua embotellada y otras necesidades que se distribuyen porque no tiene transporte; el sistema de autobuses no funciona en su barrio. Su cocina y su microondas también dejaron de funcionar misteriosamente después del huracán, a pesar de que se restableció el suministro eléctrico.

