Estas son las mujeres más poderosas de la lista de Fortune para 2022

Pero el puesto nº 5 fue para Jessica Tan, coCEO y directora ejecutiva de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd, que es la 25ª empresa más grande del mundo. Fortune señala que, a pesar de los confinamientos por covid en China y de la “inquietud de los consumidores”, Ping An, bajo la dirección de Tan, superó las expectativas de ingresos en el primer semestre de 2022 y se propone alcanzar la neutralidad de carbono en 2030.

