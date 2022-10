¿Dónde encontrar el mejor café del mundo y cómo lo hacen?

El café es una parte tan importante de la cultura italiana que rara vez encontrarás a un lugareño que no lo beba. Pero lo crea o no, no siempre es tan fácil encontrar un espresso decente en Italia, y los críticos susurran que los italianos se han resistido a adoptar técnicas modernas de barista.

1 de 11 | El norte de Alaska, Canadá, algunas partes de Groenlandia, el norte de la península escandinava y el norte de Escocia —todos lugares ubicados entre los 66 y 69 grados al norte— están bendecidos con algunas de las más auroras boreales más espectaculares del mundo. A continuación te mostramos los lugares donde se pueden disfrutar las mejores. 2 de 11 | Muonio, Finlandia — Un destino que no necesita muchas —o ninguna— atracciones hechas por el hombre si se tiene una vista como esta. 3 de 11 | Lago Jokulsarlon, Islandia — El reflejo en el agua hace que las auroras boreales sean mucho mejores, dice la fotógrafa cazadora de auroras, Moyan Brenn. 4 de 11 | Tromsø, Noruega — Este “París del norte” no necesita una Torre Eiffel para brillar en el cielo. 5 de 11 | Unstad, Lofoten, Noruega — Si buscas más acción mientras ves las luces brillar en el cielo, Lofoten es el hogar de la escuela y el campeonato de surf más septentrionales. 6 de 11 | Kangerlussuaq, Groenlandia — Trineo de perros en Groenlandia + vista de auroras boreales = una experiencia inolvidable. 7 de 11 | Abisko, Suecia — Las nubes son los grandes enemigos de los fanáticos de las auroras boreales: los vientos prevalecientes en Abisko hacen que casi no haya nubes. 8 de 11 | Paatsjoki, Laponia finlandesa — Las oportunidades de ver las luces en este lugar son de alrededor del 90%, dice una de las guías turísticas. 9 de 11 | Laponia finlandesa — Villa Aurora es un lugar pequeño, con una vista genial de luces celestes y sillas climatizadas. 10 de 11 | Fairbanks, Alaska, Estados Unidos — Una fuente termal y la vista de una aurora boreal: confort y grandeza en un solo lugar. 11 de 11 | Auroras australianas — Las luces del sur pueden ser más difíciles de ver que sus contrapartes del hemisferio norte, pero son igual de impresionantes.

