OPINIÓN | La diversidad latina logrará impedir excesos como los que vemos hoy

Pero la diversidad no se limita al origen. La comunidad hispana ha visto agudizar sus inclinaciones políticas heterogéneas también, en años recientes. Los cubanos siempre fueron más bien conservadores y republicanos, los mexicanos más bien demócratas, pero esto ha cambiado. Varios sectores de origen mexicano en Texas han optado en los últimos años por la derecha del espectro electoral, mientras que candidatos presidenciales como Barack Obama pudieron ganar no solo en Florida, en general, sino en el condado Miami-Dade en particular. La homogeneidad electoral de la comunidad hispana se ha resquebrajado, aunque esto es más cierto en algunas regiones que en otras.

