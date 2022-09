El dólar estadounidense es fuerte, pero hay algo que no está del todo bien

El ciclo continúa: los funcionarios de la Reserva Federal han dicho que probablemente seguirán subiendo las tasas de interés hasta 2023, por lo que no habrá un gran alivio en el futuro cercano. “El dólar podría subir aún más si no es contrarrestado por movimientos más asertivos, especialmente por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se reunirá esta semana para llevar a cabo una segunda subida de tasas con el fin de combatir la creciente inflación en la zona euro”, dijo Quincy Krosby, estratega global jefe de LPL Financial.

