“A medida que envejeces, la vida cambia bastante”: Tom Brady reflexiona sobre cómo evoluciona su vida

“Creo que el fútbol me ha enseñado muchas lecciones increíbles a lo largo de los años, me ha traído relaciones increíbles, he tenido algunos de los mejores recuerdos de mi vida en el campo y tengo el presentimiento de que este año será igual”.

“Y estuvimos muy cerca el año pasado, al final del año pasado, perdimos contra los campeones del Super Bowl, ellos hicieron algunas jugadas más que nosotros en ese partido. El fuego competitivo todavía arde y quiero salir y tener una gran temporada para todos porque hay mucha gente que me ha apoyado a lo largo del camino y siempre he sentido que he jugado por el nombre en la parte de atrás de mi camiseta y he jugado por el nombre en el frente de mi camiseta que son los Bucs y mi familia”.

