Ciudad de México, Buenos Aires y otros 10 destinos que visitar en este otoño boreal

“No es que no vaya a haber cancelaciones de vuelos en otoño, pero no creo que se registre el mismo grado de cancelaciones generalizadas, porque incluso cuando haya tormentas, las aerolíneas tendrán más holgura en el sistema para absorber esos problemas porque no van a estar al máximo de su capacidad”.

A John Reese, de J5Travel, a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, le llama la atención el Sudeste Asiático en general en estos momentos. Y a Tesa Totengco, de Travels with Tesa In New York City, le gusta la bahía de Halong, que parece un lugar de otro mundo.

1 de 12 | Ciudad de México: el Palacio de Bellas Artes es una joya de la corona cultural de la Ciudad de México. Se empezó a construir en 1904 y se terminó en 1934. En su interior hay una sala de conciertos, un gran teatro y el Museo Nacional de Arquitectura. También cuenta con murales de Diego Rivera y otros artistas de renombre. Mira los demás destinos otoñales recomendados en la galería. Crédito: Logan/Adobe Stock 2 de 12 | Samoa: No hay que confundirla con la vecina Samoa Americana, este grupo de islas independientes del Pacífico Sur reabrió sus puertas a los visitantes internacionales el 1 de agosto. Hay vuelos directos desde Australia y Nueva Zelandia. Sus playas son naturalmente un gran atractivo, pero también lo son sus cascadas y el senderismo. Crédito: Martin Valigursky/Adobe Stock 3 de 12 | Madrid: lo que el Central Park es para Nueva York, el Parque del Retiro lo es para la capital de España. Contiene más de 15.000 árboles, y con el tiempo adecuado, los visitantes pueden obtener un toque de color otoñal allí. En 2021 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Crédito: davidboixo/Adobe Stock 4 de 12 | Greenville, Carolina del Sur: esta pequeña ciudad del norte del estado es una base estupenda para explorar las montañas de las Carolinas. Ni siquiera hay que salir de los límites de la ciudad para disfrutar de unas magníficas vistas de la naturaleza: el Falls Park cuenta con vías verdes y una cascada en pleno centro. Greenville está a solo 2,5 horas en auto de Atlanta, que cuenta con el aeropuerto de pasajeros más concurrido del mundo. Crédito: Dread Xeppelin 5 de 12 | Egipto: los veleros se deslizan por las aguas del río más largo del mundo, el Nilo, en Asuán. Este es un lugar estupendo para “tomarse unas vacaciones de sus vacaciones” en Egipto. Reserva un hotel con una vista como ésta y déjate envolver por el paisaje y el ambiente. Crédito: spiritofamerica/Adobe Stock 6 de 12 | Hanói, Vietnam: el casco antiguo de la capital es una visita obligada para los turistas. Explora sus pintorescos callejones y calles a pie o en moto. Y ve con hambre porque no te querrás perder la comida. Además, puedes visitar el lago Hoan Kiem, en el centro del Casco Viejo, para disfrutar de un respiro otoñal. Crédito: Gonzalo Azumendi/Stone RF/Getty Images 7 de 12 | Ciudad del Cabo, Sudáfrica: al estar en el hemisferio sur, Sudáfrica está deseando que llegue pronto la primavera. ¿Qué mejor manera de contemplar el despertar de la tierra que desde el teleférico de la Montaña de la Mesa en Ciudad del Cabo? Crédito: Chiara Salvadori/Moment RF/Getty Images 8 de 12 | Cruceros entre Estados Unidos y Canadá: una forma estupenda de contemplar el follaje otoñal en Nueva Inglaterra y las Maritimes de Canadá es en un crucero. El Oasis of the Seas es uno de los varios barcos de la flota de Royal Caribbean que a veces navega por esas aguas. Su barco gemelo, el Voyager of the Seas, hace escala allí este otoño. Crédito: Michel Verdure 9 de 12 | Baviera, Alemania: el pabellón Lowenbrau de Múnich, el corazón urbano de Baviera, es un punto de encuentro tradicional para la Oktoberfest. En 2022, se celebra del 17 de septiembre al 3 de octubre. Múnich es un gran centro para explorar los paisajes otoñales del sur de Alemania. Crédito: Atlantide Phototravel/The Image Bank Unreleased/Getty Images 10 de 12 | Buenos Aires: la plaza principal del barrio de La Boca de Buenos Aires cuenta con edificios de vivos colores y calles empedradas. La zona es un destino popular para ver a los bailarines de tango en la calle y comprar artesanías de recuerdo hechas por artesanos locales. Crédito: SamyStClair/iStock Editorial/Getty Images 11 de 12 | Hawái: una vista aérea de Diamond Head en la isla de Oahu. Si quieres dar el desafiante paseo por las escaleras hasta la cima, tendrás que pedir cita. Buenas noticias si viajas allí en otoño: normalmente hay menos gente antes de la fiebre de las vacaciones de invierno. Crédito: marchello74/Adobe Stock 12 de 12 | Las Azores: una carretera aparentemente interminable se adentra en las lejanas montañas nubladas de la isla de Pico, en la cadena de las Azores. Estas islas portuguesas son llamadas a veces “el Hawái del Atlántico”. Pico será de especial interés para los amantes del vino. Crédito: Federica Violin/Adobe Stock

