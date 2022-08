Expertos mundiales se apresuran a comprender los raros casos en los que la viruela del mono conduce a la muerte

Un informe de la Dra. Isabel Jado, directora del Instituto Nacional de Microbiología de España, dice que las dos muertes en ese país se produjeron en hombres de 44 y 31 años. Sus casos parecen no estar relacionados. Los hombres no se conocían y no eran de la misma zona. Antes de contraer la viruela del mono, estaban sanos, sin factores de riesgo subyacentes de enfermedad grave, como un sistema inmunológico debilitado.

