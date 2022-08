Rusia ofrece la libertad a presos con tal de que peleen en Ucrania. Algunos están aceptando la apuesta letal

Las opciones de mano de obra de Moscú han disminuido durante más de cinco meses de una invasión torpe y agotadora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró inicialmente que no se habían desplegado reclutas en la guerra, antes de que su ministerio de defensa admitiera que habían retirado algunos del frente después de su despliegue aparentemente por error. El Kremlin ha dicho que no habrá una movilización general en Rusia, quizás por temor a que la política resulte impopular, especialmente si las pérdidas entre la población no alteran significativamente la dinámica del campo de batalla.

“Aceptarán asesinos, pero no violadores, pedófilos, extremistas o terroristas”, dijo. “Se ofrece una amnistía o un indulto en seis meses. Alguien habla de 100.000 rublos al mes, otro de 200.000. Todo es diferente”. Dijo que la oferta se hizo cuando hombres no identificados, que se cree que forman parte de una empresa de contratistas militares privados, llegaron a la prisión en la primera quincena de julio, y que la aceptación en el programa llevaría a dos semanas de entrenamiento en la región de Rostov, en el sur de Rusia. Aunque tenía dos años de servicio en el ejército, dijo que los reclutadores no parecían insistir en la experiencia militar.

