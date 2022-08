¿Quién era Olivia Newton-John, qué películas hizo y cómo llegó a “Grease”?

“Es muy difícil vivir con eso”, le dijo a Larry King de CNN en 2006. “Es probablemente lo más difícil que he experimentado, y he pasado por muchas cosas”. Aunque el perfil de su carrera se atenuó en sus últimos años, Newton-John nunca dejó de grabar y actuar. Entre sus aspectos más destacados se encuentran las apariciones como invitada en “Glee”, una residencia de larga duración en “Summer Nights” en el Flamingo Las Vegas y un éxito de club de baile, “You Have to Believe”, grabado con su hija Chloe.

En 1981, llevó su nueva y más sexy personalidad un paso más allá con “Physical”, un número de baile con letras tan sugerentes como “There’s nothing left to talk about unless it’s horizontally”. Prohibida por varias estaciones de radio, se convirtió en su mayor éxito, pasando 10 semanas en la cima del Billboard Hot 100.

1 de 9 | Las mejores más memorables de “Grease”: Olivia Newton-John y John Travolta interpretaron a los protagonistas, Sandy y Danny, en “Grease”, película estrenada en 1978. (Crédito: Paramount Pictures) → 2 de 9 | Travolta había actuado en “Grease” en Broadway. La versión cinematográfica de 1978, que siguió a “Saturday Fever Night”, lo convirtió en una de las estrellas más importantes de Hollywood. (Crédito: Paramount Pictures) 3 de 9 | Olivia Newton-John fue una de las principales vocalistas de los años 70, y “Grease” fue su debut en el cine estadounidense. Su carrera cinematográfica no ascendió demasiado, pero siguió siendo una cantante popular. (Crédito: Paramount Pictures) 4 de 9 | Stockard Channing ha ido y venido entre el cine, la televisión y el escenario desde que interpretó a Rizzo en la película de 1978. Entre sus créditos: las obras de teatro de John Guare “The House of Blue Leaves” y “Six Degrees of Separation”; la versión cinematográfica de “Six Degrees”; y las series de televisión “The West Wing” y “The Good Wife”. (Crédito: Paramount Pictures) 5 de 9 | Jeff Conaway era un veterano de “Grease” de Broadway cuando interpretó a Kenickie en la versión cinematográfica. Después de la película, interpretó a Bobby en “Taxi”, pero aunque también apareció en “The Bold and the Beautiful” y “Babylon 5”, los problemas de abuso de sustancias descarrilaron su carrera. Murió en 2011. (Crédito: Paramount Pictures) 6 de 9 | Didi Conn, quien interpretó a Frenchy en la película de 1978, ha aparecido en una variedad de series de televisión, incluida “Shining Time Station”. Tiene un pequeño papel en “Grease: Live”. (Crédito: Paramount Pictures) 7 de 9 | Dinah Manoff (derecha) interpretó a Marty en la película de 1978. Tiene varios créditos televisivos, incluida una larga actuación en “Empty Nest”, en la que interpretó a Carol. (Crédito: Paramount Pictures) 8 de 9 | El presentador de televisión Vince Fontaine fue interpretado por Edd Byrnes (derecha), quien había desatado una locura con su personaje Kookie en la serie de 1958-64 “77 Sunset Strip”. (Crédito: Paramount Pictures) 9 de 9 | La película de 1978 fue el éxito de taquilla número 1 del año y sigue siendo el musical más taquillero de todos los tiempos en EE. UU. Solo “Mamma Mia” lo ha superado en todo el mundo. (Crédito: Paramount Pictures)

Siguió una serie de éxitos No. 1, que incluyen “I Honestly Love You”, “Have You Never Been Mellow” y “Please Mr. Please”.

Newton-John cantó en tres de los mayores éxitos de la película: los duetos “You’re The One That I Want” y “Summer Nights” con Travolta, y su deslumbrante balada en solitario, “Hopeless Devoted To You”.

