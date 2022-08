¿Qué debemos saber sobre el rebote por Paxlovid? Nuestra analista médica lo explica

Wen: No. Creo que la gente debería considerar la posibilidad del rebote del Paxlovid como un efecto secundario conocido de la medicación. Desde luego, no es preferible que se produzca, dado el inconveniente de que se repitan los síntomas y haya que aislarse de nuevo. Sin embargo, la posibilidad de este efecto secundario no es una razón para evitar un medicamento que es muy eficaz para reducir la enfermedad grave.

Por supuesto, la tasa real puede ser mayor, ya que las personas no se someten a pruebas rutinarias después de tomar Paxlovid. Por lo tanto, es posible que no se detecten algunos casos. Sin embargo, sigue pareciendo que el rebote del Paxlovid se produce en una minoría, no en la mayoría de los casos.

No se sabe exactamente por qué ocurre esto. Un pequeño estudio de la Universidad de California, en San Diego, descubrió que esto no se debe a que el Paxlovid sea ineficaz contra las variantes. El escaso intervalo de tiempo en el que ocurre también sugiere que no se debe a la reinfección. Más bien, muchos científicos, entre los que me incluyo, piensan que lo más probable es que esto se deba a que Paxlovid funciona como debería, pero no durante el tiempo suficiente.

Para guiarnos en todas estas cuestiones, hablamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

