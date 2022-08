Estudio vincula el deterioro cognitivo con el consumo de alimentos ultraprocesados

Tanzi, que ha escrito sobre los alimentos ultraprocesados en su libro “The Healing Self: A Revolutionary New Plan to Supercharge Your Immunity and Stay Well for Life”, dijo que el problema clave de los alimentos ultraprocesados es que “suelen tener un alto contenido de azúcar, sal y grasa, que promueven la inflamación sistémica, quizá la mayor amenaza para el envejecimiento saludable del cuerpo y el cerebro”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.