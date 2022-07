El aumento en el precio de la gasolina amenaza la estabilidad social y la seguridad alimentaria en Latinoamérica

Guzmán sostiene que los gobiernos regionales no podrán gastar lo suficiente para mitigar el aumento del costo de la vida y pacificar a sus poblaciones. “A medida que los bolsillos se aprieten, la gente irá perdiendo la paciencia, no por nada que hagan los gobiernos, sino porque estos países no tienen capacidad para aumentar el gasto social”.

“En enero, el combustible para nuestras embarcaciones costaba 8.000 pesos (US$ 1,96) por galón, ahora supera los 9.800 pesos (US$ 2,70). Cada semana aumenta un poco más, y el gobierno no ayuda”, dijo Murillo a CNN.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.