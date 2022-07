Su muerte fue un misterio durante 46 años. Ahora, ADN de una taza de café en el aeropuerto condujo a un arresto

Tres años más tarde, el perfil de ADN se envió a una base de datos nacional, también conocida como CODIS, para ver si había una coincidencia con un delincuente conocido. Por lo general, si una persona no es un delincuente conocido, no estaría en el sistema CODIS y, por lo tanto, no se presentaría ninguna coincidencia, como fue el caso aquí, explicó la oficina del fiscal.

