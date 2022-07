Ben Affleck y Jennifer Lopez: una cronología de su relación desde 2001 hasta su boda

Ben Affleck estrenó su película The Last Duel en la edición 78 del Festival de Venecia, pero de lo que la gente no paró de hablar fue del regreso de “Bennifer” a la alfombra roja. La pareja incluso compartió románticos gestos para las cámaras.

