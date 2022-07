Una mujer embarazada recibió una multa por conducir en el carril exclusivo para varios pasajeros en Texas. Ella afirma que su feto es su pasajero

Alexandra Ferguson

(CNN) — Brandy Bottone conducía por el carril HOV, exclusivo para vehículos con más de dos ocupantes, en Dallas, Texas hace dos semanas, cuando la policía la detuvo. El agente observó que no parecía haber nadie más en el auto, pero Bottone le contestó que estaba embarazada de 34 semanas.

Me dijo: “¿Hay alguien más en el auto? Y, mirando a mi alrededor, le dije: ‘Sí, hay’, y él dijo: ‘Bueno, ¿dónde?’ Señalé mi estómago y le dije: ‘Aquí mismo'”, contó el domingo a CNN.

“Él dijo: ‘Bueno, son dos cuerpos fuera del cuerpo, así que eso no cuenta’. Me quedé en estado de shock, y le dije: ‘Bueno, a la luz de todo lo que ha sucedido, y no estoy tratando de hacer una gran postura política aquí, pero ¿entiendes que se trata de un bebé?'”

La interacción, de la que informó por primera vez The Dallas Morning News, se produjo días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que no existe un derecho federal al aborto y declarara que el derecho al aborto puede ser determinado por cada estado. Texas, al igual que otros estados dirigidos por funcionarios conservadores, ha presionado para restringir el aborto y ha definido al feto o al bebé no nacido como una “persona” en su código penal.

Esa determinación podría tener importantes efectos en la atención sanitaria y en cuestiones de fertilidad, como la fecundación in vitro y el tratamiento de las mujeres que sufren pérdidas de embarazos o embarazos ectópicos. La experiencia de Bottone también anticipa futuras batallas legales relacionadas con la condición de persona de un feto, dijo Loni Coombs, ex fiscal del condado de Los Ángeles.

“Si hablamos de que un feto es una persona, hay muchos otros derechos asociados a la condición de persona que serán objeto de litigio en los tribunales, como por ejemplo, ¿tiene mi feto derecho a una deducción fiscal? ¿Tiene mi feto derecho a la ciudadanía? ¿Tiene derecho mi feto a la manutención de sus hijos? Todas estas son cuestiones que se van a plantear y probablemente se van a litigar en los tribunales”.

Desgraciadamente para Bottone, su razonamiento no convenció a los agentes que estaban en la escena, dijo.

“Se limitó a ningunearme y me pidió que fuera a ver al otro agente para que me diera la multa”, dijo. El otro agente le dijo cosas parecidas y le dijo: “Sinceramente, si vas y luchas contra esto, estoy seguro de que lo retirarán”.

“Eso me hirvió la sangre, que no solo me ignoraron y no tuve una conversación al respecto, sino que además ahora acabo de perder mi tiempo, y voy a tener que perder mi tiempo el 20 de julio luchando contra una multa que siento que no debería haber recibido”, dijo.

Bottone no dio su opinión sobre la decisión tomada por la Corte Suprema el mes pasado.

“No es realmente por eso que tomé la postura que tomé”, dijo. “Simplemente no tenía sentido para mí que dos leyes diferentes no hablaran de la manera correcta”.

El carril HOV, acrónimo de High Occupancy Vehicle (vehículo de alta ocupación), es un carril exclusivo que solo pueden utilizar los vehículos con varios pasajeros. La idea es animar a la gente a compartir el auto y reducir el tráfico y las emisiones.

El sheriff del condado de Dallas y el Departamento de Transporte de Texas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

— Mel Alonso de CNN contribuyó con este reportaje.

