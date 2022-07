Investigadores realizan un trasplante de corazón de cerdo a un paciente fallecido

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un equipo de cirujanos trasplantó un corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano fallecido como parte de un estudio de investigación, según anunciaron este martes los investigadores de NYU Langone Health.

El procedimiento fue el primero de este tipo y representa un avance en los esfuerzos para determinar si los órganos de los animales no humanos pueden ser modificados y utilizados con éxito en los seres humanos que necesitan un trasplante.

El receptor de 72 años, Lawrence Kelly, de Pennsylvania, había sido declarado con muerte cerebral. Su familia donó su cuerpo para el estudio, cuyo objetivo era investigar el funcionamiento del corazón de cerdo modificado en el cuerpo de un humano fallecido.

Tras el trasplante de Kelly en junio, el equipo de investigación repitió el procedimiento con otro receptor fallecido, Alva Capuano, de 64 años, de Nueva York, a principios de julio.

Lawrence Kelly y Alice Michael fueron pareja durante 33 años. Después de que Kelly fuera declarado con muerte cerebral, un equipo de la NYU Langone Health le trasplantó un corazón de cerdo modificado genéticamente.

Estos trasplantes siguieron a un procedimiento realizado por la Universidad de Maryland en enero de un corazón de cerdo en un humano vivo. Ese receptor murió en marzo.

Por primera vez en la historia, un hombre con una enfermedad cardíaca terminal recibe un trasplante de corazón de cerdo modificado genéticamente

El Dr. Robert Montgomery, director del Instituto de Trasplantes Langone de la Universidad de Nueva York, dijo que estos procedimientos permitieron un estudio más profundo de la tolerancia del organismo de los receptores a los corazones de cerdo.

“Podemos hacer un seguimiento mucho más frecuente y comprender realmente la biología y aclarar todas las incógnitas”, dijo.

Montgomery añadió que su estudio era único porque intentaban emular las condiciones del mundo real, por ejemplo, no utilizando dispositivos ni medicamentos experimentales.

Los investigadores están trabajando para publicar más detalles del estudio.

Terminó su vida como un héroe

Los investigadores viajaron fuera del estado para conseguir el corazón, que tenía modificaciones genéticas destinadas a una serie de factores, como la modulación del crecimiento del órgano y la reducción de la posibilidad de que el sistema inmunológico del receptor lo rechazara.

Gracias a este vuelo, el equipo pudo reproducir las condiciones de un trasplante de corazón típico, explicó el Dr. Nader Moazami, director quirúrgico de trasplantes de corazón de NYU Langone Health.

“Fue un vuelo de aproximadamente una hora y 15 minutos desde Nueva York, que es la distancia típica a la que llevamos los corazones para los trasplantes clínicos”, dijo Moazami, que realizó el trasplante.

El corazón fue destinado a Kelly, un veterano de la Marina que fue declarado con muerte cerebral tras un accidente de tráfico. La prometida de Kelly, Alice Michael, autorizó la donación de su cuerpo a la investigación.

Bebé recibe el primer trasplante de corazón y timo, lo que podría eliminar la necesidad de una peligrosa medicación de por vida

“Iban a llevarse su hígado y no encontraban un receptor. Y entonces la Universidad de Nueva York me llamó con esto de la investigación. Y automáticamente dije que sí, porque sé que él habría querido hacerlo. Le encantaba ayudar a la gente”, explica.

“Cuando me lo pidieron, no tuve que pensarlo dos veces. Dije automáticamente que sí, porque sabía que era una investigación innovadora, y sé que él lo habría querido. Fue duro porque tuve que esperar para enterrarlo. Pero a la larga, quizá pueda ayudar a mucha gente”.

“Fue un héroe en vida, y se fue como un héroe”, dijo Michael.

Tras el trasplante, los investigadores realizaron pruebas durante tres días para controlar la aceptación del corazón, mientras el cuerpo del receptor se mantenía vivo mediante maquinaria que incluía ventilación.

“No se observaron signos de rechazo precoz y el corazón funcionó con normalidad con la medicación estándar tras el trasplante y sin apoyo mecánico adicional”, señaló el centro médico en un comunicado de prensa.

Además, los investigadores afirmaron que no encontraron signos de infección por el citomegalovirus porcino (pCMV), que a los expertos les preocupa que pueda suponer un obstáculo para el uso de órganos de cerdo en receptores humanos.

¿Podría ser peligroso ser donante de órganos? 4:19

Un nuevo método de investigación sobre trasplantes

Probar el funcionamiento de un trasplante de órganos utilizando el cuerpo donado de una persona fallecida es un método nuevo, dijo Moazami. El primer uso de esta técnica para la investigación se produjo en septiembre, cuando un equipo de la NYU Langone dirigido por Montgomery trasplantó un riñón de un cerdo modificado genéticamente a un humano fallecido.

Aunque el estudio representa un paso adelante, dijo Moazami, aún queda trabajo por hacer antes de que este procedimiento esté ampliamente disponible fuera de un entorno de investigación.

“Todavía queda un largo camino por recorrer antes de pasar de aquí al trasplante clínico para apoyar a un paciente a largo plazo”, dijo. “Todavía hay muchas, muchas, muchas preguntas que necesitan respuesta”.

Una limitación importante fue la duración del estudio, dijo; el órgano y el receptor fueron evaluados durante solo 72 horas después del trasplante. Además, podría haber diferencias importantes en la forma en que los cuerpos humanos fallecidos responden al procedimiento, en comparación con los humanos vivos. Habrá que seguir investigando para determinar cómo se comportan los receptores de los trasplantes a largo plazo.

“Pensamos que en 72 horas podríamos aprender todo lo que aprenderíamos si hubiéramos extendido esto un poco más”, dijo Moazami, señalando que el corto plazo limitó el gasto del estudio y permitió que el cuerpo del receptor fuera devuelto a su familia más rápidamente.

“Pensamos que 72 horas era un periodo razonable para nuestro estudio a corto plazo, para entender todo lo que necesitábamos, que tres días frente a cinco días frente a siete días, no supondría ninguna diferencia. ¿Tres días frente a un mes marcarían la diferencia? Sí, absolutamente. Pero en esta etapa, eso habría sido muy, muy difícil de lograr”.

El trasplante de órganos animales a humanos también plantea una serie de cuestiones éticas, como por ejemplo si los beneficios de utilizar un corazón de cerdo modificado superan los riesgos a los que se enfrentaría un paciente si, en cambio, esperara a disponer de un órgano humano.

Conexión personal y una nueva frontera

Para Montgomery, la investigación tiene un lado personal. Es receptor de un trasplante de corazón humano, y dijo que la dificultad de conseguir un trasplante es parte de lo que motiva su trabajo.

“Durante mi enfermedad, me quedó claro que este paradigma no funciona. Es un paradigma que falla, y que necesitamos un recurso renovable, una fuente alternativa de órganos, que no requiera que alguien muera para que otro viva”, dijo.

“Toda mi enfermedad consistió en informarme sobre la realidad de eso y cambiar mi forma de pensar, no es que no sea importante seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero tenemos que mover esto en una dirección completamente diferente”.

En general, la demanda de trasplantes de órganos supera con creces la oferta de órganos de donantes disponibles en Estados Unidos. Al 7 de julio, había 106.074 personas en la lista de espera de trasplantes de órganos, y 3.442 en la de corazón. Cada día mueren una media de 17 personas en la lista de espera de trasplantes de órganos.

Moazami sugirió que los trasplantes de animales podrían ser útiles algún día en el ámbito pediátrico, donde los pacientes pueden enfrentarse a dificultades aún mayores para conseguir un trasplante de órganos humanos a tiempo. Los órganos de animales podrían utilizarse como “puente”, ganando tiempo antes de que se disponga de un órgano humano más óptimo.

“Quizá la mejor manera de estudiar esto sea utilizarlo como puente para un trasplante humano, por así decirlo, de modo que cualquier paciente que necesite un órgano reciba este corazón con la previsión de que cuando se disponga de un corazón humano compatible con el receptor, lo volvemos a intercambiar”, dijo Moazami.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.