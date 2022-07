Evacúan al personal y a los pacientes tras los informes de un hombre armado con un arma de fuego dentro de un centro médico de Missouri

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Los pacientes y el personal del Centro Médico de Western Missouri en Warrensburg, Missouri, fueron evacuados este viernes después de los informes de que un hombre armado con un arma de fuego se encontraba dentro del edificio principal, según un tweet del hospital y la Patrulla del Estado de Missouri (MSHP, por sus siglas en inglés). La Policía estatal está en el lugar.

Según MSHP, no se han realizado disparos y el hombre “aún no ha sido identificado o localizado por las fuerzas del orden”.

Los oficiales están trabajando para despejar el edificio, dijo MSHP.

“La policía en el lugar, y el personal y los pacientes están siendo evacuados ahora.* Esto no es un simulacro. Tirador activo en el edificio principal del Western Missouri Medical Center”, informó el centro médico en su cuenta de Twitter.

