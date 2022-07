El estreno de “Minions: The Rise of Gru” llena los cines de adolescentes con trajes: ¿de qué se trata esta nueva tendencia en TikTok?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — El estreno de “Minions: The Rise Of Gru” está siendo una locura en los cines gracias a cientos de jóvenes que acuden a ver la película en las salas ¿vestidos de traje? Sí, esta nueva tendencia que comenzó en TikTok y se volvió viral, ahora se ha convertido en el principal incentivo de los adolescentes para ir a ver la más reciente entrega de la franquicia animada “Despicable Me”.

Aunque no está claro de dónde vino exactamente, la red social TikTok está llena de videos acompañados del hashtag #Gentleminions en los que se ve a grupos de amigos vestidos de etiqueta que quedaron para ver la película de animación en alguna sala de cine como si se tratara de un evento cinematográfico de gala.

“A todos los que se presentan al [estreno de] @Minions en traje: los vemos y los amamos”, escribió Universal en su cuenta de Twitter.

“La espera de 5 años ha terminado”, se lee en los videos de TikTok donde los jóvenes trajeados que acuden al cine parecen adoptar un comportamiento similar al de los Minions.

i am LIVING for all the teenagers/young adults on tiktok going to see minions: rise of gru in suits, formal attire, or dressed like minions 😭 it’s so funny for no reason pic.twitter.com/vCsue0XP81 — talia (@evilvillanelle) July 2, 2022

Movie studios must be going fucking insane because people deliberately did not see Morbius due to memes and crowds of people are seeing minions due to memes https://t.co/b9t8R0bftv — Ninth Annual Dallas Mower Expo (@stapletapeworms) July 2, 2022

I love being gen z. We have so much power😭💀💀🤌🏼 #tiktok #MinionsTheRiseOfGru #Minions #gentleminions pic.twitter.com/2OUarPhubj — Mr. Worldwide (@FairiesUnite) July 2, 2022

La oleada de jóvenes trajeados que van entusiasmados a ver “Minions: The Rise Of Gru” recuerda el poder que tiene la viralidad en redes sociales como ocurrió con el reestreno de “Morbius”. Tras su fracaso en taquillas, el éxito de un meme hizo que la película de Sony, dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto, se reestrenara en más de 1.000 cines en Estados Unidos, aunque su fracaso continuó.

“Minions: The Rise of Gru” recaudó un estimado de US$ 125 millones a nivel nacional en EE.UU. en su fin de semana de estreno de cuatro días, según Universal. Y por si fuera poco, con esto la película se lleva el récord del mayor estreno durante el fin de semana festivo del 4 de julio, superando a “Transformers: Dark of the Moon”, que recaudó US$ 115 millones en 2011.

A pesar de que el estreno está siendo un gran impulso para los cines, para algunas franquicias la nueva tendencia está siendo un problema y han tenido que negarles la entrada a los adolescentes que llegan en traje.

“Minions: The Rise of Gru” rompe récord en la taquilla

En el Reino Unido, la cadena de cines Regal dijo en su cuenta de Twitter que actualmente no admiten la entrada a adolescentes vestidos de traje. “Esto se debe a los problemas que hemos encontrado en los últimos dos días y su comportamiento asociado”, dice el tuit.

“Debido a los recientes alborotos que siguen la tendencia #Gentleminions, a cualquier grupo de visitantes con traje formal se le negará la entrada para las proyecciones de ‘Minions: The Rise of Gru'”, se lee en un anuncio de una sala de cine que fue compartido por un usuario en Twitter.

Otros usuarios en redes sociales han compartido imágenes que muestran cómo han quedado algunas salas de cine después de que estos grupos de adolescentes acudieran vestidos de traje a ver la película de animación.

“Esto no es de caballeros”, escribió el usuario cleoofffilm acompañando la imagen del suelo de la sala lleno de palomitas.

El estreno de “Minions” estaba previsto originalmente para 2020, pero se retrasó en múltiples ocasiones debido a la pandemia. Mientras que otras películas familiares decidieron salir en streaming, Universal guardó “Minions” para las salas de cine, una estrategia que resultó ganadora este fin de semana.

“El desempeño sensacional de ‘Minions: The Rise of Gru’ podría no haber estado asegurado, dados los resultados menos que estelares recientes de algunas películas familiares”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore a CNN Business. “Pero el atractivo indiscutible de los torpes Minions, contenido en una creación para la pantalla grande ejecutada a la perfección, fue el anzuelo cinemático perfecto para los niños y padres”.

Con información de Frank Pallotta

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.