Los niños menores de 5 años pueden por fin recibir la vacuna covid-19. ¿Qué deben tener en cuenta los padres?

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Los padres de niños menores de 5 años pueden finalmente vacunar a sus hijos contra el coronavirus. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han dado luz verde a las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna para los niños pequeños. Ahora, todos los mayores de 6 meses pueden vacunarse.

¿Dónde pueden ir los padres a vacunar a sus hijos? ¿Cuál deben elegir? ¿Qué tipo de efectos secundarios pueden esperarse y cómo deben tratarse? ¿Puede administrarse la vacuna covid-19 junto con otras vacunas infantiles? ¿Y cuánto tiempo deben esperar los niños que acaban de recibir la covid-19 antes de volver a vacunarse?

Para ayudarnos con estas preguntas, hablé con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médico de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños menores de 5 años.

Los CDC recomiendan las vacunas contra el covid-19 para niños a partir de los 6 meses

La siguiente conversación ha sido ligeramente editada por razones de longitud y claridad.

CNN: Empecemos por su familia. Tiene un niño de 4 años y otro de 2 años. ¿Los vacunó ya?

Dra. Leana Wen: Sí. Llamé a la consulta de mi pediatra en cuanto la FDA autorizó la vacuna para comunicarles que quería que mis hijos se vacunaran lo antes posible. La cita más temprana fue el lunes pasado, aproximadamente una semana después de que los niños del grupo de edad de 6 meses a 5 años comenzaran a recibir sus vacunas.

CNN: ¿Cómo fue?

Wen: No fue diferente de cualquier otra cita para la vacuna. Mis hijos están acostumbrados a recibir vacunas infantiles. Entraron en la oficina, me registré y firmé algunos formularios, y la enfermera les puso las vacunas. No hubo lágrimas. Los dos niños estaban muy emocionados con sus tiritas de colores.

En cambio, yo me emocioné bastante. Mi hija nació en abril de 2020, justo al principio de la pandemia, cuando se desconocían tantas cosas y nuestras vidas estaban llenas de miedo. Mi hijo tuvo tantos trastornos en su vida debido al covid-19, incluido el cierre de su escuela y la imposibilidad de tener compañeros de juego.

Nuestra familia ha esperado tanto tiempo este momento. Realmente ha sido mucho tiempo, porque hace más de un año y medio que los adultos empezaron a vacunarse. Me siento tan aliviada de que mis hijos puedan ahora obtener el mismo nivel de protección excepcional que todos los mayores de 5 años.

México: niños entre 5 y 11 años con vacuna contra covid 3:23

CNN: ¿Qué vacuna has elegido?

Wen: Mis hijos recibieron la vacuna Moderna. Es la que tiene nuestro pediatra en este momento. Entiendo que los padres que tienen la posibilidad de elegir puedan tomar cualquiera de las dos decisiones. La vacuna Moderna consta de dos dosis, en comparación con las tres de Pfizer, y muchos padres podrían preferir terminar la serie completa rápidamente. La vacuna de Pfizer se administra a los niños de 5 años o más desde el pasado mes de noviembre.

Los estudios preliminares también indican que la Pfizer puede tener efectos secundarios más leves debido a la menor dosis. Algunos padres podrían preferirla porque tiene un historial más largo y posiblemente menos efectos secundarios. Ambas vacunas son seguras y eficaces, y creo que muchos padres harán como yo y elegirán la más conveniente.

CNN: ¿Dónde deberían ir los padres a vacunarse si la consulta de su pediatra no la ofrece?

Wen: Yo seguiría llamando a la consulta del pediatra y pediría recomendaciones. Es posible que tengan una lista de farmacias locales que vacunen a los niños más pequeños. Asegúrate de comprobarlo con antelación porque es probable que la mayoría de las farmacias no estén equipadas para vacunar a niños muy pequeños, así que es importante saber de antemano cuáles lo harán. Cuando llames, diles la edad exacta de tus hijos. Algunas farmacias pueden emplear restricciones de edad adicionales, como vacunar solo a los mayores de 3 años.

El sitio web del gobierno federal, www.vaccines.gov, es también un gran recurso. También puedes llamar al departamento de salud de tu ciudad o de tu estado, ya que es posible que también dispongan de clínicas de vacunación temporales.

CNN: ¿Qué tipo de efectos secundarios se pueden esperar y qué pueden utilizar los padres para tratar a sus hijos?

Wen: Los tipos de efectos secundarios son similares a los que se pueden observar en muchas otras vacunas infantiles de rutina. Los niños pueden tener dolor en el brazo o enrojecimiento en el lugar de la inyección. Pueden tener fiebre o estar inquietos y de mal humor. Estos síntomas suelen ser leves y se resuelven en uno o dos días. Además, muchos niños no tienen efectos secundarios; mis hijos no los tuvieron.

Asesores de la FDA recomiendan incluir un componente específico de la variante ómicron para un refuerzo de la vacuna contra el covid-19 en EE.UU.

Los CDC no recomiendan la premedicación, lo que significa que no debe dar a su hijo Tylenol o ibuprofeno antes de la vacunación, en previsión de posibles efectos secundarios. Sin embargo, si su hijo tiene fiebre, debe darle Tylenol o ibuprofeno en las dosis adecuadas para su edad y peso.

CNN: ¿Se puede administrar la vacuna covid-19 junto con otras vacunas infantiles?

Wen: Sí, los CDC han dicho que la vacuna covid-19 puede administrarse conjuntamente, al mismo tiempo que otras vacunas infantiles. Se utiliza un lugar de inyección diferente, por ejemplo, la inyección de covid-19 en una pierna y otra vacuna en otra pierna.

Es muy importante que los niños estén al día con otras vacunas para prevenir otras enfermedades infecciosas. Asegúrate de consultar con tu pediatra para ver si también deben recibir otras vacunas.

CNN: ¿Deben los padres elegir un día específico de la semana para administrar la vacuna?

Wen: La mayoría de los niños no van a tener síntomas lo suficientemente importantes como para acabar faltando a la escuela. Sin embargo, hay que saber que existe la posibilidad de que se sientan malhumorados o más fatigados, y tener un plan para el día siguiente a la vacuna. Si tienen que quedarse en casa sin ir al colegio, ¿tiene un plan de apoyo para el cuidado de los niños?

Conoce la relación de la miocarditis infantil y el covid 2:24

CNN: ¿Cuánto tiempo deben esperar los niños que acaban de tener covid-19 antes de recibir la vacuna?

Wen: Los CDC dicen que está bien dar la vacuna después de que los síntomas se están resolviendo y el período de aislamiento después de la infección ha terminado. La agencia también dice que puede ser aconsejable esperar tres meses después de la infección reciente.

Creo que este es un buen consejo. La recuperación de la infección reciente transmite cierta protección durante unos dos o tres meses. Creo que es razonable esperar un par de meses después de la infección reciente para comenzar la serie de vacunas, pero también hay que tener en cuenta que la infección por sí sola no proporciona una protección tan sólida o duradera como la inmunidad híbrida de la infección y la vacunación. Los CDC recomiendan que sus hijos se vacunen, incluso si han sido infectados.

CNN: ¿Qué pasa con los padres que no están seguros, que quieren esperar y ver?

Wen: Todos los padres y cuidadores queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. Muchos padres estarán muy ansiosos por vacunar a sus hijos. Yo estoy definitivamente en ese campo, junto con muchas madres médicas que conozco.

Otros padres tal vez quieran esperar y ver las experiencias de los que quieren ir primero. Yo animaría a las familias que están indecisas a hablar con su pediatra y a consultar a organizaciones expertas con credibilidad, como los CDC y la Academia Americana de Pediatría.

