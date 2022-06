¿Qué es la “ley trans” en España y cuáles son sus puntos más importantes?

urielblanco

(CNN Español) — El 27 de junio de 2022 marcó un día de gran relevancia para el movimiento de la diversidad sexual y de género en España.

El Consejo de Ministros aprobó el lunes el “Anteproyecto de ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI”, por lo que ahora ya se convirtió en proyecto de ley y pasa al Congreso de los Diputados para su discusión.

El Ministerio de la Igualdad llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de la también llamada “ley trans LGTBI” por primera vez en junio de 2021. Un año después y en segunda vuelta, el Consejo aprobó el ahora proyecto de ley con modificaciones técnicas respecto al anteproyecto original, pero manteniendo “intactos los derechos fundamentales para las personas del colectivo LGTBI+”, según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

El “año más mortífero registrado” para personas transgénero y no binarias

“Hoy es un día histórico para las personas LGTBI porque por fin el Consejo de Ministras aprueba la #LeyTransLGTBI. Una norma que hemos mejorado en los últimos meses y que aun será enriquecida cuando llegue al Congreso”, escribió en Twitter Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

En este contexto, te presentamos lo más importante sobre la “ley trans LGTBI” de España.

¿Qué es la “ley trans LGTBI”?

Como lo dice su nombre completo, esta ley busca una igualdad real y efectiva para las personas trans, así como garantizar los derechos para la comunidad LGTBI+.

La FELGTIB+ menciona que España ha caído en materia de diversidad en los últimos años. Como ejemplo, menciona que actualmente, para un cambio registral de la identidad de género, son necesarios requisitos como “hormonación durante dos años, diagnóstico de disforia de género e informes médicos”.

La ley pretende cambiar este panorama mediante uno de sus puntos más importantes (y más polémicos, como muestra el medio local El País), conocido como la autodeterminación de género.

Los puntos más importantes de la ley

Además de la autodeterminación de género, hay otros puntos importantes en la ley trans, que fueron expuestos por la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (que depende del Ministerio de la Igualdad) y por Rodríguez Pam.

Autodeterminación de género

De aprobarse la ley, este punto marca que ya no se necesitarán informes o pruebas para que una persona haga un cambio registral oficial de su identidad de género. De acuerdo con la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos, esto se podrá hacer “a través de un sistema de doble comparecencia, sin tutelas médicas ni judiciales”.

Si la persona tiene 16 años, señala Rodríguez Pam, podrán comparecer y hacer el cambio por sí mismas, sin nadie más involucrado; si tiene entre 14 y 16, tendrá que ser asistida por sus tutores; y si tiene entre 12 y 14, se podrá hacer vía jurisdicción voluntaria.

Asimismo, la Dirección señala que con este punto se garantizan los derechos de las personas extranjeras para cambiar documentos expedidos en España si es que en su país no pueden hacerlo.

Despatologización de las personas trans

Con este punto, legalmente se garantizaría que nunca más en España se le considere enferma a una persona trans.

Además, tiene relación con el punto anterior, pues nunca se volvería a pedir un diagnóstico médico para el cambio oficial de la identidad de género.

Derecho a la filiación de hijos e hijas de parejas de mujeres

Con la ley aprobada, “se equiparan las parejas de mujeres a las parejas heterosexuales en cuanto al derecho de filiación de su descendencia”, indica la Dirección.

En otras palabras, las mujeres lesbianas o bisexuales ya no tendrán que casarse para tener hijos o hijas con su pareja. “Se nos reconoce nuestro derecho a formar una familia al igual que a las parejas heterosexuales”, explica Rodríguez Pam.

Prohibición de las terapias de conversión

Las terapias de conversión (es decir, los procesos falsos que buscan cambiar la orientación sexual de una persona) quedarían completamente erradicados, sin importar que exista el consentimiento de las personas interesadas.

Dichas terapias “serán consideradas una infracción muy grave en la nueva ley, como lo será denegarle el acceso a una pareja LGTBI a una vivienda o difundir en los centros educativos materiales discriminatorios contra las personas LGTBI”, menciona Rodríguez Pam.

Derechos de las personas intersexuales

Con la ley aprobada, quedarían prohibidas las cirugías de modificación genital a personas intersexuales hasta los 12 años. Se podrían llevar a cabo antes, pero solo si son completamente necesarias (por ejemplo, por motivos de salud).

Estrategia LGTBI y estrategia trans

La Dirección menciona que con este punto se busca establecer “dos estrategias cuatrienales para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas LGTBI”.

Esto se hará en coordinación con las comunidades autónomas de España. Las estrategias pretenden atender las discriminaciones múltiples en contra de la comunidad de la diversidad.

Educación en diversidad e inserción sociolaboral de las personas trans

Si se aprueba el proyecto, la ley garantizará que en los diversos niveles educativos haya contenidos sobre diversidad sexoafectiva y sobre diversidad familiar. Esto no solo será para estudiantes, sino que también se incluiría en los temarios de acceso para docentes.

Se busca promover medidas para la inclusión de las personas trans en el mercado laboral, así como fomentar medidas antidiscriminatorias en la negociación de contratos colectivos.

“Se incluyen medidas de acción positiva que favorezcan la inclusión de las personas trans en el mercado laboral y las y los menores trans tendrán derecho a que en el centro educativo se respete su sexo sentido”, agrega Rodríguez Pam.

Atención sanitaria integral de las personas trans

Los servicios sanitarios tendrán una nueva dimensión de inclusión y respeto a la diversidad para ofrecer una atención completamente integral y de calidad.

“La atención sanitaria a las personas trans se realizará conforme a los principios de no patologización, autonomía, codecisión y consentimiento informado, no discriminación, asistencia integral, calidad, especialización, proximidad y no segregación”, explica la Dirección.

¿A cuánto ascienden las multas por infringir la ley?

El anteproyecto original no tuvo cambios en lo referente a las multas por infringir la ley.

Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves: las primeras podrían traer consigo una multa de 200 a 2.000 euros; las segundas, multas de 2.001 a 10.000 euros; y las terceras, multas de 10.001 a 150.000 euros.

Para más información sobre las características de cada una de estas infracciones, haz clic aquí.

