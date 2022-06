Los analistas acusan a Bed Bath & Beyond de apagar el aire acondicionado en las tiendas para ahorrar dinero mientras las ventas se desploman

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Los minoristas normalmente quieren que sus números de ventas estén al rojo vivo, no sus clientes. Pero Bed Bath & Beyond, según se informa, está lidiando con un impulso enfriado y clientes acalorados en sus tiendas.

Un nuevo informe de Bank of America afirma que la empresa recortó el aire acondicionado en un esfuerzo por reducir rápidamente los gastos para compensar la caída de las ventas.

ANÁLISIS | Por qué la inflación es tan dolorosa para los estadounidenses y una pesadilla política para Biden

Bed Bath & Beyond dijo a CNN que cualquier cambio en las pautas de temperatura de las tiendas no vino de la corporación. “Fuimos contactados acerca de este informe, y para ser claros, ninguna tienda de Bed Bath & Beyond fue dirigida a ajustar su aire acondicionado y no ha habido cambios en la política corporativa con respecto al uso de los servicios públicos”, dijo un representante.

Sin embargo, los analistas de Bank of America que han realizado visitas a las tiendas informan de las crecientes preocupaciones, incluyendo las horas de trabajo que se han recortado significativamente, la reducción de los servicios públicos, la reducción de las horas de funcionamiento de las tiendas y la cancelación de los proyectos de remodelación. Los programas de recompensas también se han reducido y sustituido. Los analistas esperan que la dirección de Bed Bath & Beyond anuncie pronto más cierres de tiendas y detenga las aperturas de sus tiendas Buy Buy Baby.

Mientras tanto, las rebajas y las reducciones de precios se multiplican. La empresa sigue ofreciendo elevadas promociones, que incluyen hasta un 50% de descuento en ropa de cama y muebles, envío gratuito el mismo día, US$ 10 de descuento en una compra de US$ 30 y un 20% de descuento en las compras de los estudiantes universitarios y sus padres.

Tenemos buenas y malas noticias sobre los precios de la gasolina

Pero los analistas de Riley Securities no ven que esas promociones de ventas ayuden mucho. Redujeron significativamente su precio objetivo para las acciones del minorista de US$ 17 a 7, citando una disminución en el tráfico de las tiendas. La relajación de las restricciones de covid significa una menor demanda de artículos para el hogar y los problemas de la cadena de suministro han provocado una falta de inventario para atraer a los clientes, dijeron. Competidores como Walmart y Target han visto que su tráfico se mantiene estable, señalaron los analistas, mientras que Bed Bath & Beyond registra un descenso del 20% al 30% interanual.

Los cambios se producen antes del informe del primer trimestre del minorista de artículos para el hogar, que se publicará esta semana, y siguen a un informe devastador del último trimestre, en el que las ventas cayeron un 22%.

El CEO de Bed Bath & Beyond, Mark Tritton, dijo que la falta de disponibilidad de ciertos productos causada por problemas en la cadena de suministro provocó una pérdida de ventas de unos US$ 175 millones durante el periodo.

Los analistas de Bank of America creen que las ventas caerán otro 20% este trimestre.

“La empresa ha tenido un rendimiento inferior al del sector y creemos que las estimaciones de consenso [de una caída de las ventas del 18%] pueden ser optimistas”, escribieron.

La estimación de consenso de Zacks Equity Research para los beneficios del minorista se sitúa ahora en una pérdida de US$ 1,28 por acción, un descenso del 2.660% respecto al año pasado. Según la empresa de investigación financiera, Bed Bath & Beyond tiene un promedio de sorpresa de ganancias negativas en los últimos cuatro trimestres del 4.700%.

Otros factores preocupantes para la empresa son la dimisión de dos ejecutivos financieros clave en los últimos meses, el director de contabilidad John Barresi dimitió en mayo y Heather Plutino, vicepresidenta senior de planificación y análisis financiero y finanzas comerciales, también dejó la empresa.

La venta de la marca derivada Buy Buy Baby también parece menos probable, según los analistas de Bank of America. El inversor activista RC Ventures, que posee una participación de casi el 10% en Bed Bath & Beyond, abogó por la venta de la marca a principios de este año y los compradores expresaron su interés. Sin embargo, los analistas no creen que ese interés pueda resistir estas últimas caídas. “Seguimos registrando desafíos para completar un acuerdo dado el empeoramiento de la posición financiera de BBBY y el aumento de los márgenes de alto rendimiento”, escribieron.

Los analistas de Riley Securities dijeron que habían creído que la venta o la escisión del negocio podría haber generado entre US$ 1.500 y 2.000 millones de valor, pero ya no creen que la venta sea inminente, ya que el negocio se está agotando.

Aunque es probable que el minorista sufra unos cuantos trimestres más de dificultades, todavía hay esperanza, según los analistas.

Tritton asumió el cargo de CEO del negocio de artículos para el hogar después de dejar su trabajo como director comercial de Target en noviembre de 2019 y rápidamente instituyó un plan de cambio masivo.

Anunció una importante hoja de ruta de cierre de tiendas, hizo cambios entre los ejecutivos y lideró las ventas de activos de empresas como Christmas Tree Shops y Cost Plus World Market. La empresa dijo que gastaría unos US$ 250 millones en remodelar unas 450 tiendas de Bed Bath & Beyond para facilitar las compras y hacer más accesibles los productos.

“El cambio de rumbo está tardando más de lo esperado en dar resultados debido a los retos de la cadena de suministro y a la entrada en un entorno operativo minorista más difícil”, escribieron los analistas de Riley Securities, pero “creemos que Bed, Bath & Beyond va en la dirección correcta”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.