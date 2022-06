Lollapalooza 2022 en EE.UU.: fechas, artistas, lineup diario, horarios y precio de las entradas

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) — La llegada del verano boreal trae consigo en Estados Unidos a uno de los festivales musicales de mayor tradición en el país: el Lollapalooza.

Como todos los años, el festival regresa al Grant Park de Chicago, ubicado en el corazón de la ciudad. El evento se realizará entre el 28 y el 31 de julio.

Artistas confirmados para Lollapalooza 2022

Más de 170 artistas se presentarán este año en Lollapalooza en Estados Unidos, destacando los headliners, o en español los principales: Metallica, Dua Lipa, Machine Gun Kelly, Green Day, Måneskin, Charli XCX y J-Hope, miembro de BTS y quien, según la revista Rolling Stone, hará historia al ser en el primer artista surcoreano en estar en la tarima principal del festival.

Entre los latinos figuran:

La Doña, una artista nacida en San Francisco pero con raíces latinas. Niko Rubio, oriunda de California, pero con raíces mexicanas y salvadoreñas. Rawayana, una banda venezolana que fusiona el pop con el reggae y otros ritmos. DannyLux, es un cantante mexicoestadounidense, muy popular entre los centennials por la fusión que hace con sus corridos. The Marías, es una agrupación de pop estadounidense, cuya cantante María Zardoya, es oriunda de Puerto Rico. Recientemente Bad Bunny incluyó a The Marías en el tema “Otro atardecer” de su disco “Un verano sin ti”. The Marías han ganado terreno en Estados Unidos y es una de las bandas indie de mayor proyección. Gordo, un artista guatemalteco estadounidense anteriormente conocido como DJ Carnage.

Este es el lineup completo por días:

Para los horarios de cada presentación, puedes consultar la página oficial de Lollapalooza.

¿En dónde comprar las entradas?

Las entradas están a la venta desde el anuncio del festival, hace algunas semanas. Sin embargo, el paquete de Cabanas ya está agotado.

Si quieres comprar una entrada para un día específico, este es el desglose de precios:

Entrada general: US$ 125. Entrada general +: US$ 225. Este ticket te incluye baños premium, entrada rápida al festival, sombra y dos espacios cerca de la fuente Buckingham, acceso a un bar completo, entre otras. La entrada general + para el domingo 31 de julio está agotada. VIP: US$ 500. Platino: US$ 2.000.

Si quieres comprar entradas de admisión general pero para dos o tres días, los precios son:

Entrada general para dos días: US$ 200. Entrada general para tres días: US$ 330.

Para aquellos que quieran asistir a los cuatro días de festival, estas son sus opciones:

Entrada general para cuatro días: desde los US$ 350. Entrada general +: desde los US$ 700. VIP: desde los US$ 1.600. Platino: desde los US$ 4.200.

Entre los paquetes disponibles:

Paquete de 4 días llamado Destination experience hotel package: desde los US$ 1.549,50 por persona.

Las entradas se pueden comprar en la página de Lollapalooza.

Información adicional si deseas asistir al evento

El festival requiere bolsos o carteras que sean transparentes, hechas de plástico, vinilo o PCV y que sus dimensiones no sean superiores a las 12 pulgadas x 12 pulgadas x 6 pulgadas.

Si quieres llevar una cartera convencional, debe ser 4,5 pulgadas x 5 pulgadas x 5 pulgadas o más pequeña.

No se permiten los morrales.

Entre los artículos permitidos están: frisbees, coches o carriola para bebé, binoculares, toallas, alfombras o sábanas para sentarse en el césped, cámaras sin lentes removibles, botellas de agua reusables siempre y cuando no tengan ningún líquido, protector solar que no sea de aerosol.

Consulta acá la lista completa de artículos prohibidos.

¿Necesitas mostrar una prueba de covid-19 o tu vacuna para asistir?

En su página web, el festival dice que podrían requerir una prueba negativa de covid-19 o estatus de vacunación completa.

El festival avisará a los asistentes si se requieren presentar algún tipo de documento relacionado al nuevo coronavirus.

Sin embargo, los organizadores advierte al público que asistiendo a Lollapalooza que asumen voluntariamente el riesgo de exposición al covid-19.

