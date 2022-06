Vacuna contra el covid-19 para menores de 5 años en EE.UU.: cómo conseguirlas, cuál aplicar y más

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó este viernes el uso de emergencia de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna para niños pequeños. Los asesores en materia de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), votaron unánimemente este sábado a favor de vacunar a los bebés y a otros niños de tan solo 6 meses con la vacuna covid-19.

La Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, dio su visto bueno al plan, despejando el camino para que las vacunas se administren ya la próxima semana.

Según una encuesta realizada en abril, es posible que los padres se muestren reacios a recibirlas cuando estén disponibles. Solo el 18% de los padres de niños menores de 5 años dijeron que vacunarían a sus hijos contra el covid-19 en cuanto la vacuna estuviera disponible, según una encuesta de abril de la Kaiser Family Foundation Vaccine Monitor.

Los CDC recomiendan las vacunas contra el covid-19 para niños a partir de los 6 meses

Casi el 40% de los encuestados dijo que “esperaría y vería” antes de vacunar a sus hijos pequeños, el 11% dijo que vacunaría a sus hijos solo si fuera necesario, y el 27% dijo que “definitivamente no” vacunaría a sus hijos contra el covid-19.

Incluso los padres que están dispuestos a vacunar probablemente tengan dudas. ¿Qué confianza deben tener en la decisión de la FDA? ¿Cuándo estarán disponibles las vacunas para los niños pequeños y cómo accederán las familias a ellas? ¿Qué vacuna es mejor, la de Pfizer o la de Moderna? Si mi hijo ya ha tenido covid-19, ¿debe seguir siendo vacunado? Y si mi hijo cumple pronto los 5 años, ¿debo esperar?

He hablado con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y madre de dos niños menores de 5 años.

La siguiente conversación ha sido ligeramente editada por razones de longitud y claridad.

CNN: ¿Cómo se siente ante la decisión de la FDA?

Dra. Leana Wen: Estoy emocionada y muy aliviada. Ha pasado un año y medio desde que los adultos empezaron a recibir la vacuna covid-19. Hay unos 17 millones de niños que aún no pueden vacunarse, y la autorización de la FDA era un gran obstáculo que había que superar. Ahora que los CDC también han recomendado ambas vacunas, estoy deseando que mis hijos pequeños —de 2 y casi 5 años— reciban la misma protección excepcional que tenemos mi marido y yo.

La FDA y sus asesores externos se sometieron a un riguroso proceso y realizaron análisis independientes de los datos presentados por Pfizer/BioNTech y Moderna. Comprobaron que tres dosis de la vacuna de Pfizer y dos dosis de la vacuna de Moderna eran seguras y producían una fuerte respuesta inmunitaria, a la par de la respuesta de anticuerpos observada en adultos jóvenes. También descubrieron que ambas vacunas reducían la infección sintomática en este grupo de edad más joven.

Me tranquiliza el proceso minucioso, cuidadoso y deliberado que llevó a cabo esta agencia reguladora y, cuando los CDC dé el visto bueno, como espero que haga, llamaré a mi pediatra para que vacune a mis dos hijos.

CNN: ¿Cuándo cree que las vacunas estarán disponibles para los niños menores de 5 años y cómo deben acceder a ellas los padres y cuidadores?

Wen: A la espera de la decisión de los CDC, que se produjo este sábado, los estados ya han podido pedir las vacunas, lo que significa que algunos consultorios médicos, centros de salud comunitarios, departamentos de salud y farmacias pueden tenerlas en stock y listas para administrarlas la próxima semana.

El primer lugar que animaría a los padres ansiosos a consultar es a su pediatra. Los padres están acostumbrados a vacunar a sus hijos allí, y el pediatra sabrá cuándo y si tienen previsto administrar la vacuna covid-19. Si no tienen previsto administrar la vacuna, podrán recomendar otros lugares de confianza en la comunidad.

También puedes ponerte en contacto con las farmacias locales, aunque ten en cuenta que muchas de ellas no están preparadas para vacunar a niños pequeños. El departamento de salud de tu ciudad o condado y el departamento de salud del estado también podrían tener recursos, al igual que los hospitales infantiles de tu zona.

CNN: ¿Cómo elegirán los padres entre las vacunas Pfizer y Moderna para sus hijos?

Wen: Ambas vacunas son seguras y eficaces. Ambas vacunas inducen fuertes niveles de anticuerpos, que se correlacionan con la protección contra la enfermedad grave en grupos de mayor edad. Los resultados preliminares indican que la vacuna de tres dosis de Pfizer es más eficaz en la prevención de la infección sintomática —aunque se trata de estudios iniciales— y ambas vacunas inducen fuertes niveles de anticuerpos, que se correlacionan con la protección contra la enfermedad grave en los grupos de mayor edad.

Creo que habrá una variedad de preferencias de los padres aquí. Hay algunos padres que desean vacunar a sus hijos lo antes posible. En ese caso, la vacuna Moderna de dos dosis puede ser preferible, porque la segunda dosis se administra cuatro semanas después de la primera, y dos semanas después de eso, su hijo se considerará totalmente vacunado. Si un niño empieza la serie la semana que viene, podría estar totalmente vacunado a mediados de agosto y a tiempo para el próximo curso escolar.

Otros padres pueden querer que sus hijos tengan el mayor nivel de protección posible, aunque les lleve más tiempo. O puede que se sientan más tranquilos con Pfizer porque se ha administrado durante meses a niños de 5 a 11 años. La vacuna de tres dosis de Pfizer definitivamente lleva más tiempo. Las dos primeras dosis se administran con tres semanas de diferencia, y la tercera se administra dos meses después de la segunda. Por lo tanto, habría que esperar al menos hasta mediados de septiembre para que un niño esté completamente vacunado con Pfizer, aunque reciba la primera dosis la semana que viene.

La dosis de la vacuna de Pfizer también es más baja que la de Moderna, lo que algunos padres también podrían preferir, aunque no parece haber una diferencia en el grado de los posibles efectos secundarios —como fiebre, fatiga e irritabilidad— asociados a las distintas dosis.

Otros padres pueden simplemente querer dar a sus hijos lo que tengan acceso primero. Creo que todas estas son decisiones razonables, ya que los CDC recomiendan ambas vacunas por igual.

CNN: ¿Qué pasa con los niños que ya han tenido covid-19? ¿Deben seguir siendo vacunados?

Wen: Sí. La vacunación después de la recuperación de la infección proporciona una protección más duradera que la recuperación por sí sola. Espero que los CDC aborden en su reunión la cuestión de cuánto tiempo deben esperar los niños para vacunarse después de recuperarse del coronavirus. Los CDC han dejado claro que los niños que han tenido covid-19 deben seguir siendo vacunados.

CNN: ¿Deben los niños que cumplen 5 años esperar para recibir la dosis más alta o vacunarse ahora?

Wen: No, no deben esperar. Los CDC están siguiendo la orientación que utilizaron anteriormente para el grupo de 5 a 11 años, es decir, que los niños de 11 años —y en este caso, los de 4 años— no deberían esperar. Hay que empezar el proceso de vacunación ahora, y luego, cuando el niño cumpla 5 años, puede recibir la dosis más alta.

CNN: ¿Qué pasa si los padres no están seguros de la vacuna y quieren esperar y ver?

Wen: Creo que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Mi mejor consejo es que hablen con su pediatra, en quien confían otros aspectos de orientación para la salud de sus hijos. Personalmente, me siento muy tranquila por el minucioso y cuidadoso proceso llevado a cabo por nuestras agencias reguladoras federales y no puedo esperar a dar a mis hijos una vacuna segura que les ayude a protegerse del coronavirus.

