Biden considera levantar aranceles impuestos durante el gobierno de Trump para frenar la inflación. Así te podría afectar la medida

Alexandra Ferguson

Washington (CNN) — Levantar los aranceles de la era Trump es una de las pocas cosas que el presidente Joe Biden podría hacer para frenar la inflación, pero eso no significa que los estadounidenses notarían inmediatamente una caída en los precios si tomara esa medida.

Hasta ahora, Biden se ha resistido a la presión de muchos en la comunidad empresarial estadounidense para que levante los aranceles que su predecesor impuso sobre una serie de productos chinos, incluyendo bicicletas, gorras de béisbol y calzado deportivo por valor de US$ 350.000 millones durante una guerra comercial de ojo por ojo.

Pero como la inflación sigue siendo una gran molestia para el presidente, o “una pesadilla”, como la describió recientemente Biden, este ha dicho que su administración está considerando levantar los aranceles. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a principios de este mes que se anunciaría una decisión en las “próximas semanas”.

ANÁLISIS | Por qué la inflación es tan dolorosa para los estadounidenses y una pesadilla política para Biden

Un camión pasa junto a pilas de contenedores marítimos en el puerto de Oakland, en California, el 20 de mayo de 2022.

No es una decisión sencilla y los asesores dentro de la administración no han llegado a un consenso sobre levantar los aranceles. Por un lado, China no ha cumplido con los compromisos de compra que hizo durante el gobierno de Trump, y algunos sectores de la industria estadounidense luchan por competir con las prácticas comerciales desleales de China. Por otro lado, Biden está ansioso por dar cualquier paso que demuestre que está combatiendo los precios altos. Podría decidir levantar algunos aranceles y dejar otros vigentes.

“Algunas reducciones pueden estar justificadas”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a los legisladores durante un testimonio ante el Congreso a principios de este mes. Pero también señaló que el impacto en los precios no resolvería el problema de la inflación en Estados Unidos.

“Quiero dejar claro que honestamente no creo que la política arancelaria sea una panacea con respecto a la inflación”, añadió.

Caen las acciones tras la suba de tasas histórica de la Fed para enfrentar la inflación

Una de las pocas herramientas de Biden para hacer frente a la inflación

Biden no tiene muchas herramientas que pueda utilizar para hacer frente a la inflación. Pero sí tiene la autoridad para levantar los aranceles que se impusieron a los productos fabricados en China durante el gobierno de Trump.

“Es algo que el presidente puede hacer realmente por sí mismo para bajar los precios. Nadie ha dicho nunca que sea una panacea, pero comparado con otras cosas que puede hacer el presidente, esto es bastante relevante”, dijo Gary Hufbauer, miembro senior no residente del Instituto Peterson de Economía Internacional.

“Lo que ciertamente no es una panacea es lamentarse contra las refinerías por los precios abusivos. Puede ser un gran titular, pero es realmente intrascendente”, dijo Hufbauer.

La semana pasada, Biden reprendió a las compañías petroleras por obtener grandes márgenes de ganancias en un momento en el que las familias se enfrentan a precios récord. También atacó a las compañías navieras por subir los precios y firmó una ley respaldada por ambos partidos que pretende mejorar la supervisión del transporte marítimo y realiza cambios que, según sus defensores, aliviarán la inflación y reducirán los retrasos en las exportaciones.

A principios de este año, Biden aprobó la liberación de una cantidad sin precedentes de petróleo de las reservas de EE.UU. para hacer frente a los aumentos de los precios de la energía y la gasolina, pero el galón de gasolina normal alcanzó recientemente una media nacional de US$ 5 por primera vez.

Mantener la estabilidad de los precios es, en gran medida, tarea de la Reserva Federal, que puede hacerlo a través de incrementos en las tasas de interés. La semana pasada, el banco central impuso agresivamente su mayor subida de tasas desde 1994.

Cómo levantar los aranceles podría bajar los precios al consumidor

El levantamiento de los aranceles podría frenar la inflación de dos maneras.

La primera es el impacto directo e inmediato sobre los importadores estadounidenses. Las empresas que importan bienes de China ya no tendrían que pagar los aranceles cuando los artículos lleguen a la frontera de Estados Unidos. Los aranceles de la era de Trump imponían una tasa del 25% a la mayoría de los bienes afectados, incluyendo gorras de béisbol y bicicletas, además de una tasa del 7,5% en algunos otros bienes como los zapatos.

Los importadores suelen trasladar el costo de los aranceles a los consumidores. Pero las importaciones chinas afectadas por los aranceles de la era de Trump no representan una parte enorme de la economía estadounidense. Esos aranceles solo han contribuido de forma marginal a la inflación a nivel nacional.

La segunda forma en que el levantamiento de los aranceles podría frenar la inflación es más indirecta. Si los importadores bajan sus precios porque ya no tienen que pagar los aranceles, los competidores nacionales podrían tener que bajar también sus precios para poder competir. Este efecto indirecto es mucho mayor que el directo, pero podría tardar un año en bajar realmente los precios para los consumidores, según Hufbauer.

¿Por qué New Balance se enemistó con Trump por los aranceles a China?

Pero es posible que el precio que pagan los consumidores por esos productos importados no baje inmediatamente, sobre todo si el artículo es un componente de un producto de fabricación nacional. Algunas empresas pueden optar por bajar sus precios una vez que se levanten los aranceles, pero otras pueden optar por mantener los precios igual.

Phil Page, presidente de Cap America, dijo que la empresa subió los precios poco después de la entrada en vigor de los aranceles, y éstos “ya están incorporados a los precios”.

Cap America borda gorras de béisbol, que en su mayoría importa de China. Page no está seguro de si bajaría los precios si Biden levantara los aranceles.

“Depende mucho del competidor. Una vez que consigues un precio más alto, es difícil bajarlo a menos que la competencia te obligue a ello”, dijo Page.

Matt Priest, presidente de Footwear Distributors and Retailers of America, una asociación gremial de distribuidores y vendedores de calzado, espera que los minoristas tengan dos opciones si Biden levanta los aranceles: reducir los precios o mantenerlos donde están.

“Cada minorista es diferente, cada relación entre vendedores y marcas es diferente. Pero como mínimo, creo que veríamos que los precios se nivelan”, añadió Priest.

Para Rick Muskat, presidente del importador de calzado Deer Stags, los aranceles no ayudaron a frenar su dependencia de China. Incluso con los aranceles, los zapatos fabricados en China siguen siendo más baratos que los que ha intentado importar de otros lugares. Subió los precios cuando los aranceles entraron en vigor.

“Estos aranceles solo perjudican a los consumidores estadounidenses”, dijo Muskat.

¿Notarán los consumidores una diferencia en los precios?

La inflación aumentó un 8,6% en el año que terminó en mayo, el mayor salto de precios experimentado por los consumidores desde 1981. Según Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, un hogar típico estadounidense gasta cada mes unos US$ 460 más que el año pasado para adquirir los mismos bienes y servicios.

Biden dice que se ha hecho un extraordinario progreso en la economía y que “se verá una vez que la inflación global empiece a retroceder”

El aumento está impulsado en gran medida por los precios récord de la gasolina, que subieron casi un 50% en comparación con hace un año, y los precios de los alimentos, que subieron casi un 12%, productos que no suelen importarse de China.

Si Biden levantara los aranceles de la era de Trump sobre los productos chinos y redujera algunas otras barreras comerciales que tiene Estados Unidos, incluidos los aranceles sobre el acero extranjero y la madera canadiense, esas acciones eventualmente conducirían a una reducción de 1,3 puntos porcentuales en la inflación, según un informe de política en el que contribuyó Hufbauer para el Instituto Peterson de Economía Internacional.

Ese tipo de reducción podría ahorrar al hogar medio US$ 797 al año, según el informe.

Biden también debe considerar el riesgo político de levantar los aranceles, que son apoyados por algunas industrias importadoras.

“La cancelación de estos aranceles crearía una dependencia aún más insalubre de las cadenas de suministro chinas y propiciaría futuros abusos comerciales sistemáticos, ya que los malos actores saben que EE.UU. no los hará rendir cuentas”, escribieron recientemente tres grupos comerciales de fabricación de textiles en un comentario formal presentado a la oficina del Representante de Comercio de EE.UU. en apoyo a mantener en vigor los aranceles.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.