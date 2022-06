Estos cinco amigos se han tomado la misma foto cada 5 años durante 40 años

olivertapia

Copco Lake, California (CNN) — La célebre foto de cinco amigos tomada cada cinco años en el mismo lago de California puede volver a ser vista por el mundo a pesar del reciente susto por cáncer de uno de ellos.

Los cinco amigos tomaron la foto número 9 el miércoles, 40 años después de haber tomado la primera en 1982 en una cabaña prefabricada en Copco Lake a lo largo de la frontera entre California y Oregon. Su tradición se volvió viral hace 10 años, y nuevamente en 2017, cuando CNN.com publicó su historia y fotos.

Algunos de los amigos temían abiertamente que pudiera ser una foto de cuatro amigos este año en lugar de los cinco fotografiados la primera vez cuando eran adolescentes.

“Estaba destrozado”, dijo John Dickson, que vive en Santa Bárbara, donde los amigos se conocieron por primera vez. “Nos preocupaba que hubiera un lugar vacío en el banco donde tomamos la foto”.

Dallas Burney, sentado en medio de la serie de fotos que reproducen las poses de la primera toma, le dijo a CNN que le extirparon un gran tumor canceroso de la pierna izquierda en 2019.

“Mi cáncer, liposarcoma, sabía que algo andaba mal durante muchos meses”, dijo el maestro de primaria.

“Estuve fuera de la escuela durante cinco meses. Ya no puedo correr, pero seguro que puedo caminar”.

Burney caminó con facilidad alrededor de Copco Lake el martes por la noche con Dickson, Mark Rumer-Cleary, Jon Molony y su anfitrión, John “Wedge” Wardlaw.

No estaban todos juntos desde la última foto en 2017. El cáncer de Burney y la pandemia dificultaron los reencuentros.

Pero primero, la comida

John “Wedge” Wardlaw fríe tacos el martes por la noche con su equipo de protección.Paul Vercammen/CNN

Así que se reunieron la noche antes de que se tomara la foto para su otra tradición de cinco años: darse un festín de tacos “Wedge”.

Wardlaw mete la carne en tacos duros y los fríe tan calientes que usa un guante y gafas de seguridad para protegerse contra las salpicaduras.

Las bromas comenzaron.

“La sal es el ingrediente principal”, se rió Wardlaw.

“Todos estaremos bebiendo agua a medianoche”, dijo Molony.

“¡Y #@$! el cardiólogo”, bromeó Rumer-Cleary.

Dos de los amigos con vista desde la ventana se levantaron de sus asientos.

“Águila calva”, exclamaron.

El pájaro majestuoso, con su característica cabeza blanca, volaba sobre la cabaña, como para darle a la escena pompa y circunstancia.

Otros avistamientos de animales el martes incluyeron un gato montés, ciervos y ganado.

Los amigos, a menudo hablando en ráfagas rápidas unos sobre otros, señalaron que Oregon estaba al otro lado del lago.

40 años de tradición

Cena de tacos 2022. Otra tradición para los cinco amigos.Paul Vercammen/CNN

Para el mediodía del miércoles, llegó el momento del evento principal.

Tomaron la última foto en un día caluroso digno de la portada de un folleto de viajes. El quinteto discutió sobre su postura y se mantuvieron sin moverse cuando una cámara Nikon D800 comenzó a disparar. Estaban sentados en el mismo orden y en las mismas poses que desde 1982.

Un sombrero siempre descansa sobre el regazo o la rodilla de Rumer-Cleary. Molony sostiene un frasco en su mano derecha. La mano derecha de Burney descansa sobre su rodilla derecha.

“Es bueno volver aquí y saber que el cáncer no iba a eliminar lo que estamos haciendo”, dijo Burney.

Se trata de la amistad.

Los estrechos vínculos exhibidos en la última foto, en 2017, una vez más despertaron un frenesí de interés en el relajado quinteto.

Los cinco chicos le dijeron a CNN que terminaron en una exhibición de un museo alemán sobre la amistad. Su foto se mostró en la revista de Costco.

Una vez más, sus imágenes se volvieron virales, girando en los sitios de redes sociales donde su apariencia era por un lado diseccionada sin piedad y por otro, muy elogiada.

Los cinco amigos se han estado reuniendo en la misma cabaña de Copco Lake durante cuatro décadas.Cortesía de John Wardlaw

“Hay algunas citas tontas que nunca puedes poner en ningún artículo”, dijo Wardlaw.

“Hubo respuestas sobre (como tres de nosotros) salimos sin camisa. Algunos dijeron que nos veíamos bastante bien, y que era valiente después de los 50”.

Cuatro de los amigos tienen 59 años. Rumer-Cleary tiene 58 años.

Rumer-Cleary dijo que la atención que ha generado las fotos es surrealista y dice que en ocasiones los extraños lo detienen en la calle.

“Me ha pasado por un par de razones”, dijo el ingeniero de software que fundó Occam Networks. “Mido 6 pies 6 pulgadas (2 metros) y tengo vello facial. No me reconocen de inmediato. ‘Me pareces familiar, no puedo decir por qué'”.

Cómo comenzó todo

Copco Lake, 1982. Cinco adolescentes posaron para una foto en Copco Lake, California, en 1982, lo que inició una tradición de 40 años. Los hombres planean seguir posando para la foto cada cinco años hasta que mueran. De izquierda a derecha: John Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony y John Dickson. Fotos cortesía de John Wardlaw

Los cinco amigos, todos graduados de Santa Barbara High School, tomaron la primera foto en la pose ahora familiar en su adolescencia tardía con un temporizador de cámara automático en 1982.

Sus reuniones tienen lugar en la cabaña de Copco Lake construida por el abuelo de Wardlaw en 1970.

Han pescado, caminado, asado, recogido bayas para pasteles caseros y se han hecho bromas a lo largo de los años.

Molony contó sobre golpes en las paredes a altas horas de la noche, petardos arrojados a un dormitorio en represalia y burlas incesantes.

Dickson confesó que apodó a Wardlaw “Wedge” (cuña, en español) por su definición de la forma de la cabeza de su amigo después de un corte de pelo.

“Odiaba el apodo”, dijo Wardlaw. “Entonces, se quedó”.

Dickson es el único que todavía vive en Santa Bárbara, donde dirige un sitio web de turismo, SantaBarbara.com.

Molony es un fotógrafo residente en Nueva Orleans. Rumer-Cleary está jubilado y vive en Portland, Oregon. Wardlaw es un cineasta y fotógrafo que vive en Bend, Oregon.

Burney, un veterano de la Fuerza Aérea, inicia su año 23 de enseñanza en el otoño en el norte de California.

El sobreviviente de cáncer no se preocupa por el futuro de la foto y su salud.

“Pero tengo miedo de sentarme en esa barandilla”, dijo Burney.

“A medida que envejecemos, también lo hace la barandilla. Nos hacemos un poco mayores, más pesados. Ese banco y la barandilla se asientan a unos 30 pies (9 metros) de altura. Me preocupa que algún día se rompa”.

Esa charla llevó al humor negro y Burney mostró una imagen del tumor extraído de su pierna,

“Parece un tri-tip”, bromeó Burney, refiriéndose al corte de carne en forma triangular popularizado en el condado de Santa Bárbara.

Todos los amigos sonrieron y casi a coro dijeron: “Bueno, sí”.

Después de cuatro décadas de bromas y amistad, es lógico que se burlaran del tumor que casi arruina su tradición fotográfica.

