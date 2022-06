Imágenes: el Desfile Nacional Puertorriqueño desde algunos de sus protagonistas

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — La Quinta Avenida de la Ciudad de Nueva York volvió a tener los colores del Desfile Nacional Puertorriqueño, que este domingo 12 de junio celebró su edición 65.

El evento, que se celebra anualmente pero tuvo una pausa de dos años debido a las restricciones asociadas a la pandemia de covid-19, celebra la cultura de Puerto Rico y su contribución en Estados Unidos.

En la edición de 2022 participaron varias celebridades y figuras de la política, entre centenares de personas que marcharon por la 5ta Avenida desde Calle 43 hasta la Calle 79.

Este es un recuento en imágenes desde algunos de sus protagonistas:

Nicky Jam, artista ganador del Grammy Latino, designado como “rey del desfile”

Angie Martinez, celebridad de la radio, fue la “madrina del desfile”

View this post on Instagram A post shared by Angie Martinez (@angiemartinez)

Fat Joe, otra figura de la música y el espectáculo, fue el “padrino del desfile”

Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York

¡Viva Puerto Rico! A little rain didn’t stop the largest Puerto Rican population outside of La Isla del Encanto itself from taking the streets to show their pride! #puertoricandayparade pic.twitter.com/JM0ogLj820 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 12, 2022

Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York

Nueva York es hogar de una comunidad puertorriqueña vibrante. ¡Hoy tuve el honor de celebrar el Festival del Desfile Nacional Puertorriqueño #65 con música en vivo, baile, comida y grata compañía! Gracias por invitarme. 🇵🇷 — Tish James (@TishJames) June 12, 2022

Eddie Gibbs, miembro de la Asamblea del estado de Nueva York

Marching with @GovKathyHochul, @DelgadoforNY, and @NYSecofState today to celebrate our Puerto Rican pride! 🇵🇷 pic.twitter.com/xM4ofTWLYp — Assemblymember Eddie Gibbs (@AMEddieGibbs) June 12, 2022

Integrantes del grupo Menudo, según la organización:

Bad Bunny en el desfile, según los organizadores del Desfile Nacional Puertorriqueño:

