Conferencia Xbox & Bethesda Games Showcase 2022: a qué hora empieza, cómo ver el stream y qué esperar

Sergio Gomez

(CNN Español) — Un año más, junio se llena de conferencias y eventos de videojuegos en los que las principales compañías del sector anuncian los nuevos juegos que están preparando o las novedades que tienen sobre los mismos. A falta de la cancelada Electronic Entertainment Expo (conocida normalmente como E3), que era la principal feria donde se realizaban la mayoría de los anuncios, las diferentes empresas de la indsutria han seguido hacia delante con otros eventos propios o se han unido al Summer Game Fest. Y Microsoft, como una de las grandes del sector, volverá a tener una conferencia propia en la que mostrar todo lo que se trae entre manos: el Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 de este 12 de junio. Se espera que este sea el gran evento del verano conociendo como han sido las conferencias de Microsoft en años anteriores.

Adicionalmente, Microsoft celebrará un segundo evento el 14 de junio denominado Xbox Games Showcase Extended. Un stream adicional en el que profundizarán en los juegos que se hayan anunciado durante el día 12 y en el que mostrarán nuevos tráileres también. Este tendrá una duración de 90 minutos.

¿A qué hora empieza la conferencia Xbox & Bethesda Games Showcase de 2022? Estados Unidos (hora del este): 1:00 PM Estados Unidos (hora del Pacífico): 10 AM México: 12:00 PM Colombia: 12:00 PM Argentina: 2:00 PM España: 19:00 ¿Cómo ver el stream de la conferencia en vivo y en directo? El evento podrá seguirse través del stream oficial que será retransmitido en vivo y en directo a través de los canales oficiales de la compañía en YouTube, Twitch, Twitter, Facebook e, incluso, por primera vez, a través de TikTok. Microsoft ha confirmado que la conferencia tendrá subtítulos en español de España y de Latinoamérica, entre otros idiomas. ¿Qué anuncios esperar del Xbox & Bethesda Games Showcase de 2022? Microsoft llega un año más a junio con la misión de mostrar títulos que ilusionen a los poseedores de sus consolas de nueva generación Xbox One X y Xbox One S, a los jugadores de PC y a aquellos usuarios de Xbox Game Pass, el gran servicio de suscripción que se ha convertido en un referente del sector. La gran expectativa es conocer más de los trabajos que están llevando a cabo los distintos estudios que trabajan para Microsoft. Así, el gran esperado de este junio 2022 es “Starfield”, el nuevo juego de rol y ciencia ficcción en el que está trabajando Bethesda y que apunta a ser uno de los buques insignia de Microsoft. Este fue revelado precisamente en la conferencia de Xbox del 2021 a través de un teaser tráiler cinemático y las expectativas actuales están depositadas en conocer más de su gameplay y de su universo. Otros juegos de los que se espera conocer más son “Avowed”, el título que está siendo desarrollado por Obsidian y que recuerda a “The Elder Scrolls” o “Redfall”, el título multijugador con vampiros que fue presentado en 2021. ¿A qué hora será Xbox Games Showcase Extended del 14 de junio y cómo ver el stream? El evento adicional de Microsoft del 14 de junio comenzará a la misma que el Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 de junio Estados Unidos (hora del este): 1:00 PM Estados Unidos (hora del Pacífico): 10 AM México: 12:00 PM Colombia: 12:00 PM Argentina: 2:00 PM España: 19:00 El evento podrá seguirse a través de los mismos canales oficiales en los que podrá verse el evento del 12 de junio.

