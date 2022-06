Pese a los desaires, Biden delinea planes económicos y sobre migración en la Cumbre de las Américas

Melissa Velásquez Loaiza

Los Ángeles (CNN) — El presidente Joe Biden llegó a Los Ángeles este miércoles para recibir a casi dos docenas de líderes de América Latina en la Cumbre de las Américas, con la esperanza de utilizar los nuevos anuncios económicos y migratorios para demostrar cohesión en una región de política fracturada y, en ocasiones, de escepticismo arraigado sobre Estados Unidos.

Su misión se ha vuelto más difícil por la decisión de varios líderes de boicotear la cumbre, incluidos los altos mandatarios de México y tres países centroamericanos que Estados Unidos se ha esforzado por cultivar. Se negaron a asistir porque Biden se negó a invitar a tres líderes autocráticos.

El drama sobre la lista de invitados desanimó la perspectiva de grandes muestras de unidad. Sin embargo, Biden se mantuvo decidido este miércoles a mostrar su compromiso con una parte del mundo que a menudo se pasa por alto en la política exterior estadounidense.

Biden lanzó la cumbre pidiendo cooperación y un enfoque renovado en la democracia, un llamado urgente después de que su exclusión de los líderes autocráticos en la conferencia provocó protestas y boicots.

“En este momento necesitamos más cooperación, un propósito común e ideas transformadoras. Nunca ha habido una mayor necesidad que hoy”, dijo Biden al inaugurar el evento de tres días.

“La democracia ha sido un sello distintivo de nuestra región”, continuó Biden, y pidió a las naciones que “renueven nuestra convicción de que la democracia no es solo la característica definitoria de las historias estadounidenses”, sino el “ingrediente esencial”.

Dijo que ahora era fundamental “demostrar a nuestra gente el poder de las democracias para mejorar la vida de todos”.

Y a medida que China avanza en América Latina, Biden dijo que “tenemos todas las herramientas que necesitamos aquí mismo en nuestro propio hemisferio” para brindar seguridad y progreso económico.

El presidente explicó en términos generales un nuevo marco económico que Washington espera que otros países suscriban en los próximos meses. También anticipó una declaración migratoria que los países han acordado que detalla las responsabilidades de las naciones en medio de flujos migratorios históricos.

Estos son algunos de los desafíos más serios para el hemisferio occidental y también representan algunas de las responsabilidades políticas más potentes para Biden mientras sufre en las encuestas antes de las elecciones intermedias de este año.

Los objetivos de la Cumbre de las Américas continúan a pesar del boicot

El presidente y su equipo alguna vez esperaban usar la Cumbre de las Américas para lograr avances importantes en esos temas con los actores clave de la región. Y funcionarios del gobierno estadounidense dicen que han asegurado la participación incluso de países cuyos líderes se niegan a asistir.

“El trabajo sustantivo de la cumbre no ha sido tocado, ajustado o reducido de ninguna manera por la cuestión de la participación”, dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan a los periodistas a bordo del Air Force One mientras Biden volaba hacia el oeste. “Estas dos cosas están operando en carriles completamente distintos, y estamos felices de tener una participación de alto nivel de cada uno de estos países, a pesar de que algunos líderes, cada uno por su propia razón, han optado por no venir a Los Ángeles”.

Aun así, el boicot socava la imagen de unidad que podría haber surgido de la cumbre si todos los líderes de la región hubieran estado presentes.

“Creo que si tuvieran que hacerlo de nuevo, podrían haber considerado posponerlo. Pero ahora, creo que van a seguir adelante, aprovecharlo al máximo”, dijo John Negroponte, exembajador de EE.UU. en México que ha ocupado varios otros puestos de seguridad nacional de alto rango.

“Esta es una oportunidad para poner el foco en temas que son importantes para nosotros en el hemisferio, y estoy seguro de que el gobierno tendrá cierto éxito al hacerlo y estoy seguro de que habrá reuniones útiles, conversaciones útiles sobre toda una serie de problemas”, dijo.

No solo a los líderes autocráticos de la región se les negaron las invitaciones a la Cumbre de las Américas esta semana. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, también quedó fuera de la lista, a pesar de que Estados Unidos lo reconoce como presidente interino. Extender una invitación a Guaidó podría haber agravado aún más las tensiones con los países que aún reconocen al cuestionado presidente Nicolás Maduro, quien se encontraba entre los autócratas a los que Biden prohibió participar.

Biden habló con Guaidó por teléfono mientras volaba a Los Ángeles.

Desarrollo y temas clave de la Cumbre

El primer día de Biden en California tenía la intención de resaltar los compromisos económicos estadounidenses con una región que ha buscado cada vez más inversiones en infraestructura en China. Durante la cumbre, se espera que Biden anuncie más de US$ 300 millones en asistencia para la seguridad alimentaria, además de otros compromisos del sector privado, así como iniciativas de salud y una asociación sobre resiliencia climática.

El presidente planeaba presentar una nueva asociación económica con las naciones latinoamericanas, aunque no llega a un acuerdo comercial completo que ampliaría el acceso al mercado de la manera que muchos países buscan.

La “Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica” es, en cambio, un marco destinado a revitalizar las instituciones económicas regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, hacer que las cadenas de suministro sean más resistentes, crear más empleos de energía limpia y garantizar un comercio sostenible.

“El mejor antídoto para los avances de China en la región es asegurarnos de que estamos forjando nuestra propia visión afirmativa de la región económicamente”, dijo a los periodistas un alto funcionario de la administración. “Creemos que es por eso que es tan importante que establezcamos una visión realmente ambiciosa y actualizada regionalmente”.

Al mismo tiempo, los funcionarios reconocieron que la asociación no equivale a un acuerdo comercial que requiera la aprobación del Congreso, donde los sentimientos proteccionistas han impedido en gran medida cualquier nuevo acuerdo de libre comercio.

“No estamos negociando un acuerdo comercial que iría al Congreso, sino que nos basamos en los acuerdos existentes para promover una carrera hacia la cima”, dijo otro funcionario de la administración Biden.

En Los Ángeles, se esperaba que Biden se reuniera por primera vez con el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien estaba contemplando un boicot propio antes de que le prometieran un encuentro cara a cara con el líder estadounidense.

El líder populista de extrema derecha, que fue un aliado cercano del presidente Donald Trump, ha sido mayormente ignorado por la Casa Blanca hasta este momento. A principios de esta semana, incluso se hizo eco de Trump al poner en duda la victoria electoral de Biden en 2020 en comentarios desde Sao Paulo. También ha cuestionado la confiabilidad de los sistemas electorales de Brasil.

Sullivan dijo que esperaba que los dos presidentes discutieran “elecciones democráticas libres, justas y transparentes” en sus conversaciones.

“No hay temas fuera de los límites en ningún acto bilateral que haga el presidente, incluso con el presidente Bolsonaro”, dijo Sullivan.

