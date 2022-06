Tarjeta de colección de LeBron James podría batir récords de venta en una subasta

César López

(CNN) —La tarjeta coleccionable de LeBron James “Triple Logoman”, única en su tipo, se subastará esta semana y podría romper el récord de la tarjeta deportiva con mayor precio de venta, según Goldin Auctions.

“Esta tarjeta es única, completamente única y los expertos creen que podría desafiar el récord histórico de lo que se ha pagado por cualquier tarjeta coleccionable”, dijo Ken Goldin, presidente ejecutivo y fundador de Goldin Auctions, a CNN.

La tarjeta incluye parches que LeBron James utilizó en partidos con cada uno de los equipos de la NBA en los que ha jugado: los Cavaliers de Cleveland, los Heat de Miami y los Lakers de Los Ángeles.

La subasta comienza en US$ 500.000 pero Goldin dijo que la tarjeta podría romper el récord de US$ 6,6 millones, que estableció el año pasad la venta de una tarjeta de béisbol de Honus Wagner.

Existen alrededor de 50 tarjetas de Honus Wagner, dijo Goldin a CNN, mientras que la de LeBron James Triple Logoman es la única de su tipo.

Panini, la empresa que emitió la tarjeta de James, creó cinco tarjetas Triple Logoman como parte de su colección “Flawless” 2020-2021. Sin embargo, solo una tenía parches de un jugador: James. La tarjeta se descubrió en mayo durante un evento en vivo organizado en Whatnot, un mercado de transmisión en vivo donde las personas pueden comprar, vender e intercambiar artículos de colección.

Esta no sería la primera vez que una tarjeta de James se subasta por millones de dólares. En julio de 2020, una tarjeta de su temporada de novato 2003-2004 con los Cavaliers se vendió por US$ 1,8 millones de dólares. Una tarjeta similar se vendió en abril de 2021 por US$ 5,2 millones, según PWCC Marketplace .

La tarjeta ‘Triple Logoman’ se encontró después de una búsqueda de un año que cautivó a los coleccionistas. Incluso el rapero Drake participó en la búsqueda y compró 10 cajas de tarjetas en un intento fallido de encontrarlo, dijo Goldin.

Goldin señaló que el nuevo estatus de multimillonario de James podría influir en el precio final.

“LeBron es uno de los atletas y celebridades más reconocidos del planeta”, dijo Goldin. “Muy pocas personas en la historia de los deportes o el entretenimiento han igualado su carrera. Su condición de multimillonario es un testimonio del increíble trabajo que ha realizado durante años y podría tener un impacto significativo en el interés que vemos por esta tarjeta”, indicó.

