Una rara alineación planetaria se apoderará del cielo en junio

(CNN) — No olvides mirar hacia arriba este fin de semana para ver el comienzo de una extraña alineación planetaria que adornará el cielo nocturno.

A partir de la madrugada de este viernes 3 de junio cinco planetas —Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno— se alinearán.

Este raro fenómeno no ha ocurrido desde diciembre de 2004, y este año, la distancia entre Mercurio y Saturno será menor, según Sky & Telescope.

Los observadores de estrellas deberán tener sus binoculares a mano junto con una vista clara del horizonte hacia oriente para detectar a Mercurio cerca del comienzo del mes, dijo la revista espacial. A medida que avanza junio, Mercurio se volverá más brillante y más fácil de ver, según Diana Hannikainen, editora de observación de Sky & Telescope.

El resto de los planetas deberían ser consistentemente visibles a simple vista, agregó.

El mejor momento para ver los cinco planetas es 30 minutos antes del amanecer, dijo. La noche anterior a la que planees ver la alineación, verifica a qué hora saldrá el sol en tu área.

Algunos observadores de estrellas están especialmente emocionados por el evento celestial, incluido Hannikainen, quien voló desde su casa al oeste de Boston a un pueblo costero a lo largo del Océano Atlántico para asegurar una vista óptima de la alineación.

“Estaré ahí afuera con mis binoculares, mirando hacia el este y sureste y cruzando los dedos de manos y pies para que todo esté despejado”, dijo Hannikainen.

Pero bueno, tú no tienes que viajar para echar un vistazo a la acción porque será visible para personas de todo el mundo.

Los observadores de estrellas en el hemisferio norte pueden ver los planetas desde el horizonte del este al sureste, mientras que los del hemisferio sur deben mirar a lo largo del horizonte del este al noreste. El único requisito es un cielo despejado en la dirección de la alineación.

Si te despiertas y el clima bloquea el cielo, no te preocupes, dijo Hannikainen.

“Simplemente sigue buscando durante todo el mes de junio y tan pronto como tengas una mañana despejada, sal y disfruta de esa vista”, dijo.

La luna se une a la fiesta

Además de los cinco planetas, la luna creciente menguante también estará alineada entre Venus y Marte el 24 de junio.

A diferencia de los días previos, esta alineación celestial especial se puede ver una hora antes del amanecer, dijo Hannikainen.

Al día siguiente, la luna habrá continuado su órbita alrededor de la Tierra, desalineándola con los planetas, dijo.

Si te pierdes la alineación de cinco planetas en orden secuencial, la próxima sucederá en 2040, según Sky & Telescope.

Habrá siete lunas llenas más en 2022, según The Old Farmers’ Almanac:

14 de junio: Luna de fresa 13 de julio: Luna de ciervo 11 de agosto: Luna de esturión 10 de septiembre: Luna de cosecha 9 de octubre: Luna de cazador 8 de noviembre: Luna de castor 7 de diciembre: Luna fría

Estos son los nombres populares asociados con las lunas llenas mensuales, pero el significado de cada uno puede variar entre las tribus nativas americanas.

Eclipses lunares y solares

Además de la alineación planetaria habrá un eclipse lunar total más y un eclipse solar parcial en 2022, según The Old Farmer’s Almanac.

Los eclipses solares parciales ocurren cuando la luna pasa frente al sol pero solo bloquea parte de su luz. Asegúrate de usar anteojos de eclipse adecuados para ver los eclipses solares de manera segura, ya que la luz del sol puede dañar los ojos.

Un eclipse solar parcial el 25 de octubre será visible para aquellos en Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, el Medio Oriente, el oeste de Asia, India y el oeste de China. Ninguno de los eclipses solares parciales será visible desde América del Norte.

También se exhibirá un eclipse lunar total para aquellos en Asia, Australia, el Pacífico, Sudamérica y América del Norte el 8 de noviembre entre las 3:01 am ET y las 8:58 am ET, pero la luna se pondrá para aquellos en las regiones del este de América del Norte.

Lluvias de meteoros

Mira las 11 lluvias restantes de meteoros que alcanzarán su punto máximo en 2022:

Acuáridas del delta sur: 29 al 30 de julio Capricórnidas alfa: 30 al 31 de julio Perseidas: 11 al 12 de agosto Oriónidas: 20 al 21 de octubre Táuridas del sur: 4 al 5 de noviembre Táuridas del norte: noviembre 11 a 12 Leónidas: 17 a 18 de noviembre Gemínidas: 13 a 14 de diciembre Úrsidas: 21 a 22 de diciembre

Si vives en un área urbana, es posible que desees ir a un lugar que no esté lleno de luces de la ciudad para obtener la mejor vista.

Encuentra un área abierta con una amplia vista del cielo. Asegúrate de tener una silla o una manta para que puedas mirar hacia arriba. Y da a tus ojos entre 20 y 30 minutos, sin mirar su teléfono u otros dispositivos electrónicos, para que se adapten a la oscuridad para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

