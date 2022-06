ANÁLISIS | ¿Cuál ha sido el mayor logro de la reina Isabel II?

Alexandra Ferguson

Londres (CNN) — Si no puedes responder a la pregunta del titular de inmediato, probablemente dice más sobre ella que de ti.

La reina Isabel II ha hecho tanto durante tanto tiempo que puede ser difícil de cuantificar y simplemente no hay nadie comparable.

La reina Margarita de Dinamarca también lleva mucho tiempo en el cargo y es muy admirada por sus súbditos, pero el reinado de Isabel ha sido más largo y tiene muchos más súbditos.

La reina celebró una audiencia privada para entregar la Medalla de Oro de la Reina a la Poesía a Grace Nichols en el Castillo de Windsor el miércoles.

Quizá debamos preguntarnos primero cuál es la función principal de un monarca.

No es servir el mayor tiempo posible; es servir bien y dejar el trono en una posición más fuerte que cuando lo heredó. En este sentido, Isabel ha superado todos los pronósticos.

Isabel ha reinado durante un periodo de cambio que amenazaba a la monarquía en muchos frentes. La revolución de los medios de comunicación sometió a una institución que en gran medida evadía la rendición de cuentas a un escrutinio sin precedentes y le quitó parte de la mística que la hacía tan intrigante. Esto vino acompañado de una pérdida de deferencia por parte de la sociedad en general, lo que hizo que la monarquía pareciera aún más distante y poco afín.

Pero la reina tiene una habilidad única para convertir las amenazas en oportunidades y ha aceptado los medios de comunicación para conectar con sus súbditos, sobre todo invitando a las cámaras a filmarla en sus paseos y entre la gente. Televisó el mensaje de Navidad y con ello se introdujo en el momento familiar más íntimo del año británico. Tuvo una cuenta oficial en las redes sociales antes que ninguno de sus nietos.

La reina y el duque de Edimburgo pasan junto a unos niños en Sabina Park, Kingston, durante su visita a Jamaica en 1953.

Pero el mayor contragolpe de Isabel tiene que ser la Commonwealth. Cuando ascendió al trono, su imperio –que en su día fue el mayor de la Tierra– se estaba desmoronando. Un país tras otro votó a favor de la independencia y muchos lo vieron como el principio del fin de toda la institución de la monarquía.

Isabel, entonces aún veinteañera, detuvo la descomposición ofreciendo su apoyo a un grupo incipiente que su padre había supervisado para las naciones poscoloniales. La reina hizo de la Commonwealth una prioridad y, bajo su dirección, ha pasado de ocho miembros a 54 en la actualidad.

¿Por qué es importante? Porque cambió la narrativa. Tan rápido como perdía autoridad con una base de poder que se hundía, la recuperaba como figura de una asociación de estados independientes. Mantenía su huella internacional y se modernizaba al mismo tiempo.

La reina inaugura la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth de 2011 en Perth, Australia.

Cuando pase la corona a Carlos, será menos vulnerable de lo que era cuando la recibió, y ese tiene que ser su mayor logro.

El deseo de la reina de que la Commonwealth se fortalezca con Carlos a la cabeza se cumplió en 2018, cuando el organismo lo nombró su próximo jefe. Su ascenso al cargo no estaba garantizado, ya que el rey o la reina británicos no son automáticamente jefes de la Commonwealth, sino que son los países miembros quienes eligen quién asume el cargo.

Desde entonces, Carlos ha dado cada vez más importancia a la Commonwealth moderna mientras se prepara para su propio reinado.

Cada vez asume más responsabilidades de la Commonwealth en nombre de su madre, como cuando dirigió a la familia el lunes en el servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster. Coincidiendo con ese día, también lanzó becas de acción climática para estudiantes de pequeñas naciones insulares, muchas de las cuales forman parte de la Commonwealth.

El príncipe Carlos y Camilla llegan al servicio del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster.

Carlos también representará a la reina en una reunión reprogramada de los Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Kigali, Rwanda a finales de junio. La reunión estaba programada para celebrarse en junio de 2020, pero se pospuso dos veces debido al coronavirus.

En una declaración el lunes, el príncipe Carlos dijo que era “más importante que nunca” que los miembros se reunieran mientras el mundo sigue recuperándose de la pandemia. “Como familia de unos 2.600 millones de personas de cincuenta y cuatro naciones de seis continentes, la Commonwealth representa una rica diversidad de tradiciones, experiencias y talentos que pueden ayudar a construir un futuro más igualitario, sostenible y próspero”, añadió.

Pero no esperen ningún tipo de relevo pronto. Puede que la reina no haya estado lo suficientemente bien como para asistir al evento de esta semana, pero en un mensaje desde Windsor disipó cualquier sugerencia de que podría dejar el cargo: “En este año de mi Jubileo de Platino, me complace renovar la promesa que hice en 1947, de que mi vida estará siempre dedicada al servicio”.

