Rodolfo Hernández y Gustavo Petro empatarían en las elecciones de Colombia, según una encuesta

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — La primera encuesta tras la primera vuelta presidencial en Colombia entrega un panorama bastante apretado en las elecciones definitivas del 19 de junio.

Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para el medio colombiano CM& da un empate técnico en intención de voto entre los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes pasaron a la segunda vuelta este domingo.

Hernández obtuvo el 41% en intención de voto frente al 39% de lo que obtuvo Petro. El voto en blanco tuvo un 5% y los indecisos marcaron un 14%. El 1% de los encuestados no votaría por ninguno, según los resultados.

El margen de error de la encuesta es del 2,8% y 95% de confianza.

Petro vs. Hernández: en qué se parecen y diferencian los candidatos de la segunda vuelta en Colombia

Petro y Hernández, bajo la lupa por denuncias y acusaciones 2:49

Siguiendo los patrones electorales del domingo, Hernández es más fuerte que Petro en regiones como el Eje Cafetero y Antioquia, (54% vs. 26%); el centro-oriente del país (51% vs. 23%) y el centro-sur del país (46% vs. 34%).

Petro, por otra parte, tiene ventaja sobre Hernández en Bogotá (49% vs. 39%); en la región Caribe (48% vs. 33%) y en el Pacífico colombiano (57% vs. 23%).

En datos demográficos de la encuesta, los habitantes de estratos más altos votarían más por Rodolfo Hernández que por Gustavo Petro (52% vs. 40%), mientras que los de estrato medio prefieren a Petro. Entre los encuestados de estrato bajo hay empate técnico: 40% Hernández vs. 39% Petro).

El candidato de izquierda Gustavo Petro obtuvo la mayoría de votos en primera vuelta con poco más de 8,5 millones a favor. Hernández, que se autodenomina ‘outsider’ y tomó fuerza en las últimas semanas antes de las elecciones, obtuvo 5,9 millones de votos, superando a candidatos más conocidos como Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.

Las 5 polémicas de Gustavo Petro Las 5 polémicas de Rodolfo Hernández ANÁLISIS | Las 5 conclusiones de la primera vuelta en Colombia

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.