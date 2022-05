Primero en CNN: la Casa Blanca explora aprovechar la reserva de diésel de emergencia para aliviar precios de combustibles

Melissa Velásquez Loaiza

Nueva York (CNN Business) — La Casa Blanca está considerando una declaración de emergencia que le permitiría al presidente Joe Biden liberar diésel de una reserva que rara vez se usa. Esto con el fin de abordar una importante escasez de suministro de combustible, dijo a CNN un alto funcionario de la Casa Blanca.

Las deliberaciones sobre el aprovechamiento de la Reserva de Petróleo para Calefacción Doméstica del Noreste subrayan el nivel de preocupación en la Casa Blanca por los precios récord del diésel.

El diésel es un combustible vital para la economía de Estados Unidos ya que alimenta no solo equipos agrícolas y de construcción, sino también camiones, trenes y barcos que transportan mercancías por todo el país. Es probable que los precios vertiginosos del diésel se transmitan a las familias, lo que contribuirá a la peor crisis inflacionaria de Estados Unidos en cuatro décadas.

Los inventarios de diésel en el noreste se han desplomado a mínimos históricos en las últimas semanas debido a una confluencia de factores que incluyen la guerra en Ucrania y el aumento de la demanda.

“El sistema definitivamente está bajo presión”, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca.

El impacto de tal liberación estaría limitado por el tamaño relativamente pequeño de la reserva, que solo contiene un millón de barriles de diésel, lo que equivale aproximadamente al suministro de un día en la región.

“Es insignificante. Puede comprar un par de semanas o incluso meses, pero no resuelve los problemas subyacentes”, dijo a CNN Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

La reserva de diésel fue usada por última vez tras la supertormenta Sandy

El precio promedio nacional del diésel se mantuvo en US$ 5,56 por galón hasta este domingo, apenas por debajo del récord de US$ 5,58 establecido la semana pasada, según AAA. Esto marca un aumento del 75% con respecto al año anterior y al menos un economista líder en energía le dijo recientemente a CNN que el precio podría subir a US$ 10 por galón para fines del verano.

Pero la situación es aún peor en el nordeste, una región que tiene menos refinerías. Por ejemplo, el precio promedio de un galón de diésel en Nueva York es de US$ 6,52 por galón, un 102% más que hace un año, según AAA.

Alarmados por la caída de los inventarios y el aumento de los precios, los funcionarios de Biden iniciaron amplias sesiones informativas internas y consultaron con los minoristas de combustible para comprender mejor la situación, dijo el funcionario.

Ahora están considerando liberar diésel de la Reserva de petróleo para calefacción doméstica del noreste, un paso que solo se ha hecho una vez antes: después de la supertormenta Sandy en 2012.

La reserva se lanzó originalmente en el año 2000 como una forma de hacer frente a una escasez de suministro causado por una fuerte tormenta de invierno. En 2011, se convirtió de petróleo de calefacción doméstico a destilado de azufre ultrabajo, un diésel de combustión más limpia que se usa para impulsar motores en camiones, tractores y otros vehículos.

Liberar diésel de la reserva “es una curita”

Biden les ha pedido a los funcionarios que hagan el trabajo preliminar necesario para estar listos para liberar combustible de la reserva, dijo a CNN el alto funcionario de la Casa Blanca.

“Creemos que esta parece ser la circunstancia exacta en la que se debe considerar la liberación y eso es lo que ha ordenado el presidente”, dijo el funcionario.

Sin embargo, la reserva es relativamente pequeña y solo puede ganar una cantidad limitada de tiempo.

En comparación, la reserva de petróleo de emergencia de Estados Unidos, la Reserva Estratégica de Petróleo, actualmente contiene 420 millones de barriles de petróleo crudo. Y eso a pesar de una serie de comunicados masivos de la SPR realizados durante la administración de Biden que han reducido el fondo de emergencia.

“Es una curita, una que no va a durar mucho y cuando se quita, la lesión no se ha curado”, dijo Lipow sobre la reserva de diésel.

La pérdida de barriles rusos

La escasez de suministro de diésel ha sido impulsada por una miríada de factores.

En primer lugar, varias refinerías en Estados Unidos y Canadá se han cerrado en los últimos años, lo que limita la capacidad del sistema para producir gasolina, diésel y combustible para aviones para satisfacer la demanda.

En segundo lugar, la demanda de energía se ha recuperado del colapso de covid-19 a medida que las personas vuelan y conducen más. Los altos precios del combustible para aviones han incentivado a las refinerías a producir más de ese combustible en lugar de diésel.

Y luego la guerra en Ucrania y las sanciones subsiguientes alteraron aún más el panorama.

Algunas refinerías rusas han cerrado parcial o totalmente mientras las naciones occidentales intentan castigar a Moscú por la invasión de Ucrania.

Los analistas dicen que la pérdida de productos petrolíferos rusos ha impulsado las exportaciones estadounidenses de diésel a Europa y otros lugares, al igual que la demanda de diésel ha aumentado dentro de Estados Unidos.

¿Aliviando la crisis?

La buena noticia es que hay señales de que la escasez de suministro de diésel se está aliviando, lo que sugiere que tal vez no sea necesaria una liberación de la reserva del noreste.

Por ejemplo, las estadísticas del gobierno muestran que los inventarios de combustible destilado aumentaron en 1,2 millones de barriles la semana pasada, aunque todavía están un 22% por debajo del promedio de cinco años para esta época del año.

Además, Tom Kloza, jefe global de análisis de energía en el Servicio de Información del Precio del Petróleo, señaló cómo el Oleoducto Colonial, un oleoducto clave que transporta combustible al noreste, está completamente suscrito después de semanas de infrautilización.

“Mi corazonada es que probablemente ya hayamos pasado por lo peor de esto”, dijo Kloza.

