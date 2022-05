López Obrador dice que EE.UU. está “muy dispuesto” a invitar a la Cumbre de las Américas a todos los países

macamilarincon

(CNN) –– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que Estados Unidos está “muy dispuesto” a invitar a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles, mientras Washington aún no anuncia si invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela debido a sus antecedentes en materia de derechos humanos.

Anteriormente, funcionarios estadounidenses dijeron que no se invitaría a Cuba y sugirieron que los gobiernos de Venezuela y Nicaragua probablemente también serían excluidos. Pero, las amenazas de López Obrador de boicotear la cumbre si no hay espacio para todos los países parecen haber provocado que Washington dé marcha atrás, al menos un poco.

“Estamos dialogando, con el propósito de invitarlos a todos”, dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina de este lunes. “Por lo menos ellos [Estados Unidos] han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante”, añadió.

“Aún quedan algunos días, espero que esta semana podamos informar, para no estar especulando, o con conjeturas, filtraciones. Una vez que tengamos todos los elementos, vamos a establecer nuestra posición aquí”, agregó López Obrador.

A principios de este mes, el mandatario señaló que ningún país debería excluirse de la Cumbre de las Américas. Y advirtió que la participación de México no se confirmará hasta que el anfitrión Estados Unidos invite a todos los países del continente.

Funcionarios de la administración de EE.UU. confirmaron previamente que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la cumbre debido a sus antecedente de derechos humanos. Sin embargo, la Casa Blanca dijo el 10 de mayo que no se han tomado decisiones sobre las invitaciones a la Cumbre de las Américas después de que México anunciara que no asistiría si se excluye a Venezuela y Cuba.

Mientras tanto, EE.UU. envió el primer conjunto de invitaciones a la Cumbre de las Américas el 18 de mayo, dijo a CNN un funcionario del Departamento de Estado este viernes. El mismo funcionario agregó que “al igual que en cumbres anteriores, la administración aún está considerando enviar invitaciones adicionales”. Y comentó que publicará “la lista final una vez que se hayan enviado todas las invitaciones”.

De Jorge Engels en Londres, Patrick Oppmann en La Habana y Juan Carlos López de CNN en Español, con informes previos de Karol Suarez y Stefano Pozzebon.

