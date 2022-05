ANÁLISIS | La muerte de la teoría de la paz de McDonald’s es un día oscuro para el capitalismo

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Es el final definitivo de dos eras distintas:

Es el fin de la era de la diplomacia de las hamburguesas de McDonald’s que se retira por completo de Rusia. La era de neutralidad de Finlandia y Suecia hacia Rusia ha terminado mientras buscan unirse a la OTAN.

Estos acontecimientos deberían acabar con cualquier duda sobre la permanencia de este nuevo orden mundial, menos estable y más militarizado, provocado por la invasión rusa de Ucrania.

Se suponía que McDonald’s en Rusia cambiaría el mundo

Fue un cambio tectónico en los asuntos mundiales cuando McDonald’s abrió su primera tienda en Rusia en enero de 1990.

“Se concede que un emporio de hamburguesas occidentales en Moscú tiene todo el atractivo intrínseco de una heladería en el infierno”, dijo el corresponsal de CNN Richard Blystone, que sonaba escéptico, desde Moscú en 1990.

Blystone señaló la ocasión que cambió el mundo y dijo que los rusos acostumbrados a cenar en restaurantes subvencionados por el estado estaban conmocionados por la eficiencia de las hamburguesas producidas en masa y así como desconcertado por la promesa de un “servicio con una sonrisa”.

“Desarmar” a Rusia

Si creíste en el triunfo de la cultura occidental sobre el comunismo soviético y la promesa de la “diplomacia de la hamburguesa” —y quién no lo hizo a principios de la década de 1990—, es posible que te hayas preguntado en ese entonces si la OTAN ya no era necesaria.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se formó para hacer frente a la Unión Soviética y detener la expansión del comunismo. Ahora, es la era de las Big Macs como símbolos de la paz mundial la que ha terminado oficialmente.

En un correo electrónico en el que se anunciaba que la empresa “‘desarmaría’ un mercado importante” por primera vez en su historia y saldría por completo de Rusia, el director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski, señaló que su existencia en el país tenía una importancia mayor que sus hamburguesas.

“De hecho, la esperanza es lo que llevó a McDonald’s al mercado ruso hace 32 años”, dijo Kempczinski en su correo electrónico, que vale la pena leer. “La esperanza de un país que se abría al mundo después de décadas de aislamiento. La esperanza de que el mundo se conectara un poco más, y poder tener la misma Big Mac en Moscú que en Chicago fuera un hecho ( sabroso) era símbolo de nuestra creciente conexión”.

Esa esperanza y promesa, argumentó Kempczinski, ahora es imposible de imaginar después de la invasión de Rusia a Ucrania.

¿Qué falló en la ‘teoría de la paz de McDonald’s’?

Kempczinski también mencionó la “teoría de la paz de McDonald’s”, la idea demasiado simplista y obviamente defectuosa popularizada por el columnista de The New York Times, Thomas Friedman, en su libro de 1999, “El Lexus y el olivo”. La idea era que dos países con McDonald’s nunca entrarían en guerra. La teoría nunca ha resistido un escrutinio serio.

Paul Musgrave es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Massachusetts Amherst y ha criticado la idea de la diplomacia de McDonald’s. El lunes le pregunté qué pensaba sobre la salida de McDonald’s de Rusia y lo calificó como el verdadero fin de una era.

“El mundo de las marcas que superan las lealtades nacionales ya estaba contra las cuerdas cuando Rusia invadió Ucrania (nuevamente) en febrero”, dijo Musgrave en un correo electrónico. “Y como corporación tras corporación ve el clima de negocios en la Rusia de Putin no solo como hostil en la actualidad, sino como hostil por mucho tiempo, la noción de que las empresas allanarán el camino para la democracia y la paz ha recibido demasiadas palizas”.

El fin de 50 años de neutralidad

Mientras tanto, dos países muy próximos a Rusia (Finlandia y Suecia, ambos con McDonald’s) se están moviendo para unirse a la OTAN lo antes posible.

Ambos países resistieron toda la Guerra Fría en la neutralidad y sin unirse a la OTAN. Pero la agresión de Putin contra Ucrania los tiene reevaluando. Sus gobiernos podrían comenzar el proceso de postulación a la OTAN esta semana.

“Cuando miramos a Rusia, vemos un tipo de Rusia muy diferente al que vimos hace solo unos meses”, dijo el domingo la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, informó CNN. “Todo cambió cuando Rusia atacó a Ucrania. Y personalmente creo que ya no podemos confiar en que habrá un futuro pacífico al lado de Rusia”.

La neutralidad puede no funcionar en el futuro

Suecia también ve un nuevo futuro, en el que hay que tomar partido.

“El no alineamiento militar ha servido bien a Suecia, pero nuestra conclusión es que no nos servirá igual de bien en el futuro”, dijo la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, según The New York Times.

El proceso para traer a Suecia y Finlandia a la OTAN tomará tiempo ya que las legislaturas de los 30 miembros actuales de la OTAN deben aprobarlo. Al menos un miembro de la OTAN, Turquía, no está convencido de la idea.

Pero en última instancia significará que Rusia compartirá una frontera de 1.300 km con un país de la OTAN si Finlandia se une a la alianza.

Una OTAN más grande es un revés evidente para Putin

Se suponía que la posible incorporación de Ucrania a la OTAN estaba entre las razones del presidente ruso, Vladimir Putin, para invadir ese país. Por lo tanto, es difícil ver una ampliación de la OTAN con Finlandia y Suecia (a Ucrania también le gustaría unirse) como algo más que un gran fracaso.

Con su ejército sobreextendido en Ucrania y Finlandia que ya se está moviendo para romper muchos de sus lazos con Rusia, es posible que Putin pueda hacer poco.

Putin le restó importancia

Este lunes, el presidente ruso argumentó que la inclusión de Finlandia y Suecia en la OTAN no representa una amenaza para su país.

“En lo que respecta a la expansión, incluidos los nuevos miembros Finlandia y Suecia, Rusia no tiene problemas con estos Estados, ninguno. Y, en este sentido, no existe una amenaza inmediata para Rusia de una expansión que incluya a estos países”, dijo Putin este lunes, según Reuters, que señala que este es un cambio importante en el tono.

Hizo los comentarios en una reunión de su propia alianza de seguridad más pequeña y advirtió contra las acumulaciones militares en los países. Anteriormente, su ministro de Relaciones Exteriores dijo que unirse a la OTAN sería un grave error para Finlandia y Suecia.

