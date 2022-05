Lionel Messi no entra en la lista de candidatos al premio al mejor jugador de la Ligue 1

Alexandra Ferguson

(CNN) — Lionel Messi, estrella del París Saint-Germain, no entró en la lista de candidatos al premio al mejor jugador de la Ligue 1, tras una decepcionante primera temporada en Francia.

La omisión no es una sorpresa, ya que Messi anotó cuatro goles en 23 partidos de liga tras su salida del Barcelona el año pasado.

Están nominados para el premio al mejor jugador del año el compañero de Messi en el PSG, Kylian Mbappé, máximo goleador de la Ligue 1 con 24 goles en lo que va de la temporada, Martin Terrier, del Rennes, Wissam Ben Yedder, del AS Mónaco, Dimitri Payet, del Marsella, y Lucas Paqueta, del Lyon.

Eso significa también que el delantero del PSG Neymar, mejor jugador de la liga en 2017-18, tampoco forma parte de la lista de candidatos.

El PSG conquistó el mes pasado su décimo título de liga, y el octavo de las últimas 10 temporadas, y actualmente tiene 14 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Marseille.

Messi firmó un contrato de dos años con el PSG antes de la temporada 2021/22, poniendo fin a su asociación de más de 20 años con el Barcelona. En su etapa en el club, ganó 10 títulos de Liga y fue nombrado mejor jugador del año en nueve ocasiones.

En la Liga de Campeones de esta temporada, Messi anotó cinco goles en siete partidos, aunque la temporada del PSG terminó en octavos de final con la derrota ante el Real Madrid.

Está previsto que el 15 de mayo se anuncie el premio al mejor jugador de la temporada, que ha estado en manos de Mbappé en las dos últimas ocasiones.

