Las acciones de Amazon se desploman cuando la compañía informa una pérdida de casi US$ 4.000 millones

(CNN Business) – Amazon informó una pérdida significativa en los primeros tres meses del año, lo que hizo que las acciones de la compañía se desplomaran.

El gigante tecnológico dijo este jueves que tuvo una pérdida neta de US$ 3.800 millones en el trimestre finalizado el 31 de marzo, una fuerte caída en los ingresos con respecto al mismo período del año pasado, cuando obtuvo una ganancia de US$ 8.100 millones. También fue una gran pérdida de la ganancia de US$ 4.400 millones que habían pronosticado los analistas encuestados por Refinitiv.

La compañía atribuyó esta pérdida en gran parte a la pérdida de US$ 7.600 millones de su inversión en el fabricante de automóviles eléctricos Rivian. Amazon, que lideró una inversión de US$ 700 millones en 2019, ha visto caer sus acciones en más del 75% desde su exitosa salida a bolsa en noviembre de 2021.

Las acciones de Amazon se hundieron alrededor de un 10% en las operaciones posteriores al cierre tras los resultados.

“La pandemia y la subsiguiente guerra en Ucrania han traído un crecimiento y desafíos inusuales”, dijo el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ​​en un comunicado.

Los ingresos generales de Amazon crecieron un 7 % con respecto al mismo período del año pasado a US$ 116.400 millones, superando ligeramente las previsiones de los analistas pero más lento que el crecimiento del 9 % en los últimos meses del año pasado. La compañía pronosticó que el crecimiento de los ingresos se desaceleraría aún más el próximo trimestre, anticipando una tasa de crecimiento de entre 3% y 7%.

Jassy hizo referencia al crecimiento vertiginoso de Amazon en su negocio de consumo durante la pandemia y la “duplicación” de la red de cumplimiento de la empresa en los últimos dos años.

“Hoy, dado que ya no estamos persiguiendo la capacidad física o de personal, nuestros equipos están totalmente enfocados en mejorar la productividad y la eficiencia de costos en toda nuestra red de cumplimiento”, agregó. “Esto puede tomar algún tiempo, particularmente mientras trabajamos a través de las presiones inflacionarias y de la cadena de suministro en curso, pero vemos un progreso alentador en una serie de dimensiones de la experiencia del cliente”.

La compañía también anunció que Prime Day, su bonanza anual de ventas, tendrá lugar este mes de julio en más de 20 países.

El impacto de las ganancias de Amazon se produce cuando la compañía continúa enfrentando la presión de los empleados de almacén por cuestiones como el salario y las condiciones laborales. Los trabajadores de un almacén de Staten Island, Nueva York, votaron a principios de este mes para formar el primer sindicato estadounidense del gigante del comercio electrónico. Desde entonces, Amazon ha presentado una apelación, pidiendo que se repita toda la votación.

Una elección sindical separada de Amazon en Bessemer, Alabama, también concluyó recientemente con resultados demasiado cercanos para anunciarlos.

Ambos esfuerzos sindicales surgieron de las frustraciones de los trabajadores con el trato de Amazon a los trabajadores en medio de la pandemia y también fueron motivados en parte por una mayor atención nacional a los problemas de justicia racial y los derechos laborales.

Amazon anunció posteriormente que realizaría una auditoría de equidad racial dirigida por la exfiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch.

