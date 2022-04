Incautan US$ 35,2 millones en metanfetamina de un remolque que transportaba puré de fresa, dicen funcionarios de aduanas y fronteras

Alberto Pando

(CNN) — Un complot para trasladar casi una tonelada de metanfetamina dentro de un envío de puré de fresa fue desbaratado por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que descubrieron las drogas.El pasado 12 de abril, un agente de aduanas asignado al World Trade Bridge en Laredo, Texas, vio llegar un camión con remolque desde México transportando un cargamento de puré de fresa y lo remitió a otra inspección, dijo la agencia.

“Tras realizar un segundo examen minucioso, que incluyó el uso de equipo de inspección no intrusiva (NII), los oficiales de CBP descubrieron 158 paquetes que contenían un total de casi 798,88 kilos de lo que se supone es metanfetamina, escondida dentro del envío. Esta cantidad de metanfetamina tiene estimado valor estimado en la calle de más de US$ 35,2 millones”, dijo el CBP.

NOT SO SWEET: #CBP officers at #Laredo’s World Trade Bridge seize $35.2M in methamphetamine in a tractor trailer hauling strawberry purée. Investigation by @HSI_SanAntonio special agents remains ongoing. Read more here: https://t.co/auynPRWQVN pic.twitter.com/pkilZ0cFrx — CBP South Texas (@CBPSouthTexas) April 22, 2022

“Esta gigantesca incautación de metanfetamina subraya lo real que es la amenaza de las drogas que enfrentamos como puerto de entrada y la determinación de nuestros agentes de primera línea de aplicar la última tecnología de inspección, junto a la experiencia de los funcionarios para mantener segura nuestra frontera”, dijo Albert Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

