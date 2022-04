Las 5 cosas que debes saber este 19 de abril: ¿Fin al uso de mascarillas en el transporte en EE.UU.?

CNNEspañol sjv

Misil ruso destruye cocina humanitaria vinculada al chef José Andrés en Ucrania. Cristiano Ronaldo anuncia la muerte de uno de sus gemelos. ¿Qué pasó con la reforma eléctrica de López Obrador? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Derogan el mandato de uso de mascarillas en el transporte público de EE.UU.

Una jueza federal de la Florida derogó este lunes el mandato de la administración de Biden de uso de mascarillas en aviones y otros medios de transporte públicos. El mandato de uso de mascarillas en el transporte público de EE.UU. no estará vigente mientras esté bajo revisión, dice un funcionario del Gobierno.

2

Análisis: el dilema de Biden

Las fuerzas armadas de Ucrania adoptaron una postura desafiante este fin de semana, negándose a ceder ante la demanda de Rusia de que las tropas de Kyiv en la ciudad portuaria de Mariúpol se rindieran. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden y sus aliados enfrentan un nuevo precipicio al decidir hasta qué punto Estados Unidos puede armar al asediado país, ya que Rusia indica que puede tomar medidas más agresivas para detener el flujo de armas de EE.UU. y la OTAN.

3

Misil ruso destruye cocina humanitaria vinculada al chef José Andrés en Ucrania

Una cocina humanitaria en Ucrania vinculada al famoso chef español José Andrés quedó destruida por el impacto de un misil ruso en la ciudad nororiental de Járkiv, según la organización benéfica que la administra.

4

¿Qué pasó con la reforma eléctrica de AMLO?

La reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada en la Cámara de Diputados este fin de semana tras meses de críticas por parte de expertos ambientalistas y empresarios a la iniciativa que buscaba aumentar el control estatal de la generación de energía en el país.

5

Cristiano Ronaldo anuncia la muerte de uno de sus bebés

El futbolista Cristiano Ronaldo anunció en redes sociales la muerte de su hijo recién nacido este lunes. Su pareja Georgina Rodríguez, quien firma también el comunicado, estaba embarazada de gemelos y en diciembre anunciaron que esperaban un niño y una niña. La niña nació, dicen los padres.

————–

A la hora del café

El primer tráiler de “Thor: Love and Thunder” ya está aquí con un primer vistazo a una Thor mujer

Protagonizada por Chris Hemsworth como Thor, Chris Pratt como Peter Quill de “Guardians of the Galaxy” y Tessa Thompson como la heroica Valkyrie, los detalles de la trama de la película permanecen en secreto, como suele ser el estilo de Marvel.

Rosalía anuncia el “MOTOMAMI” tour: mira las fechas y cómo comprar las entradas

Rosalía anunció este lunes su gira mundial “MOTOMAMI”, con la que recorrerá algunos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Taco Bell vuelve a ofrecer uno de los platillos favoritos del público en su menú

Taco Bell volverá a ofrecer la Pizza Mexicana (Mexican Pizza), después de suspenderla por aproximadamente dos años.

Los humanos corren peligro de ingerir plástico como parte de su alimentación

Una investigación de la Universidad Flinders en Australia revela que los humanos estamos ante el peligro de ingerir plástico como parte de nuestra alimentación. Los investigadores estudiaron el mar en la zona sur del territorio australiano, donde es común la pesca y la cría de peces, y hallaron altas concentraciones de microplásticos.

¿Cómo solicitar al IRS una extensión del plazo para declarar impuestos en 2022 en EE.UU.?

Si definitivamente no pudiste presentar tu declaración de impuestos este lunes porque no la preparaste bien o simplemente porque no alcanzaste, hay una buena noticia: puedes evitar las multas solicitando una prórroga para declarar los impuestos en una fecha posterior.

————–

La cifra del día

292

Un hombre vio 292 veces la más reciente película de “Spider-Man” y logró un nuevo récord mundial.

————–

La cita del día

“Lo más horroroso que he visto en mi vida”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló sobre un horrendo video de una madre ucraniana lamentándose después de encontrar a su hijo muerto en un pozo.

————–

Selección del día

Así es Neems, la empresa que crea pantalones de mezclilla personalizados

Los jeans están hechos a mano bajo pedido, por lo que no hay riesgo de sobreproducción y las devoluciones se donan o reciclan.

————–

Y para terminar…

Compositor del tema de “Los Simpson” interpreta una versión ‘salvaje’ en Coachella

Danny Elfman sorprendió a sus seguidores con una mezcla ecléctica de canciones en el festival de música de Coachella. El compositor interpretó el tema principal de “Los Simpson” y una mezcla de la película “The Nigthmare Before Christmas”.

