Zelensky: “No le creo al mundo… después de haber visto lo que está pasando en Ucrania”

(CNN) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que le cuesta creer en la confiabilidad de “algunos países o algunos líderes” tras la escalada de la guerra en su país.

Jake Tapper de CNN le preguntó a Zelensky durante una entrevista exclusiva si encuentra afirmaciones cuando los líderes mundiales usan el término “nunca más”, un eslogan asociado con el Holocausto y que a menudo se pronuncia después de los crímenes contra la humanidad, “vacío” ahora.

“Perdiste antepasados ​​en el Holocausto. Todos los años, en el Día de Conmemoración del Holocausto, los políticos publican declaraciones que dicen: nunca más, nunca más. Esas declaraciones deben parecerte realmente vacías en este momento. Cuando el mundo dice nunca más, ¿lo dicen enserio?”, preguntó Tapper.

Zelensky respondió: “No le creo nada al mundo. Después de haber visto lo que está pasando en Ucrania, hemos… quiero decir que no creo en este sentimiento de que debemos creerles a algunos países o algunos líderes. No creemos las palabras. Después de la escalada de Rusia, no creemos a nuestros vecinos. No creemos todo esto”.

El presidente de Ucrania continuó diciendo que ni siquiera cree en las garantías de seguridad documentadas y el derecho internacional mientras la guerra en Ucrania continúa, y con Rusia acusada de presuntos crímenes de guerra.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla con Jake Tapper de CNN. (CNN)

“Incluso yo no creo en los documentos, porque también tenemos un Memorando de Budapest. Creo que conocen todos los detalles de esto. Para mí, eso es solo un papel y no cuesta nada”, dijo Zelensky.

Zelensky le dijo a CNN que su fe y su creencia se basan en esfuerzos prácticos y tangibles y en el pueblo ucraniano.

“Simplemente creemos cosas contratadas, pragmáticas. Si son nuestros amigos o socios, dennos armas, dennos una mano, dennos apoyo, dennos dinero y detengan a Rusia, pateen a Rusia. Pueden hacerlo si son amigos”. Si piensas en esta democracia y todo lo de este momento solo porque tenemos los mismos pensamientos, si estamos hablando de libertad, no porque queramos tener un diálogo sobre la libertad”, dijo.

Zelensky continuó: “La única creencia que existe es creer en nosotros mismos, en nuestra gente, creer en nuestras Fuerzas Armadas y creer que los países nos van a apoyar no solo con sus palabras sino con sus acciones. Y eso es todo. Nunca más… Realmente, todo el mundo habla de esto y, sin embargo, cómo pueden ver, no todos tienen las agallas”.

