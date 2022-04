Hallmark estrenará un romance con un personaje principal con síndrome de Down

Alexandra Ferguson

(CNN) — Hallmark Movies & Mysteries está diversificando su contenido.

El canal de cable presentará un nuevo romance con una protagonista que tiene síndrome de Down.

Lily D. Moore, vista aquí en “Never Have I Ever”, tiene un nuevo papel en un proyecto de Hallmark.

La actriz de “Never Have I Ever” Lily D. Moore protagonizará “Color My World With Love” en el papel de Kendall, “una talentosa artista con síndrome de Down que crea hermosas pinturas de estilo impresionista que reflejan la realidad de sus sujetos tal y como ella los ve”.

Las cosas dan un giro romántico cuando conoce a Brad, interpretado por David DeSanctis, en una clase de cocina. Erica Durance, Benjamin Ayres y Karen Kruper también protagonizarán la película.

“Gracias al apoyo de su madre, Emma (Durance), y de su abuela, Bev (Kruper), Kendall es feliz y prospera”, según un comunicado de prensa facilitado a CNN. “Su vida da un giro emocionante cuando conoce a Brad (DeSanctis) en una clase de cocina en el centro local para estudiantes diversos y florece su romance. Emma ha pasado los últimos 22 años tratando de proteger a su hija y tiene reservas sobre la nueva relación de Kendall y Brad, especialmente cuando se mueve rápidamente en una dirección seria”.

Sofía Jirau, la latina con síndrome de Down que hizo historia en Victoria’s Secret, cuenta su vida

“Todo el mundo tiene el sueño de enamorarse y casarse algún día, incluso las personas con discapacidad”, dijo Moore en un comunicado.

“Espero que los espectadores se queden con el mensaje que “Color My World With Love” trata de pintar tu propia historia a través de tus emociones y que todos tenemos posibilidades infinitas”.

“Color My World With Love” se estrenará a finales de este año.

