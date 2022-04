¿Cuándo salen los capítulos de la sexta temporada de ‘Better Call Saul’? Fechas y horas

urielblanco

(CNN Español) — La última temporada de ‘Better Call Saul’ se encuentra a solo unos días de distancia.

Los fans del spin-off de ‘Breaking Bad’ por fin podrán ver el desenlace final de la serie en la que Jimmy McGill (personaje interpretado por Bob Odenkirk) pasa de ser un abogado tramposo al criminal conocido como Saul Goodman.

Inicialmente, se tenía planeado que la sexta y última temporada de ‘Better Call Saul’ saliera al aire en 2021, pero los planes cambiaron en medio del contexto de pandemia y de la hospitalización de Odenkirk tras colapsar en el set de grabación.

Tony Dalton: “No me basé en ningún narcotraficante para personificar a Lalo Salamanca en ‘Better Call Saul'”

¿Cuándo es el estreno de la última temporada de ‘Better Call Saul’?

Desde el pasado 10 de febrero, la serie anunció que el estreno de la sexta temporada sería el 18 de abril.

La serie dividirá en dos partes la última temporada: la primera que inicia el 18 de abril con siete episodios y la segunda con seis capítulos más que comienzan a emitirse el 11 de julio, de acuerdo con AMC.

You didn’t see anything. The final season of #BetterCallSaul premieres April 18 on @AMC_TV and @AMCPlus. #TCA22 pic.twitter.com/cuRbrSDOEa — Better Call Saul (@BetterCallSaul) February 10, 2022

Estreno en Estados Unidos

En EE.UU., la serie se podrá ver en AMC y AMC+, que de hecho serán las únicas plataformas que tengan el estreno de ‘Better Call Saul’ el 18 de abril.

En dicha cadena, ese día se transmitirán dos episodios de forma consecutiva a partir de las 9 pm ET, dice AMC.

Someone’s always watching. #BetterCallSaul pic.twitter.com/lJVWo45AvM — Better Call Saul (@BetterCallSaul) April 14, 2022

Estreno en América Latina

Netflix será la plataforma encargada de llevar la última temporada de ‘Better Call Saul’ a los países latinos.

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Netflix Latinoamérica informó que la parte 1 de la temporada 6 se estrena el 19 de abril.

‘Ozark’, ‘Better Call Saul’, ‘Muñeca rusa’… Vayamos preparando los snacks y agendando maratones. 😎 Esto llega a Netflix en abril. 🍿 pic.twitter.com/l196pOJs3n — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 30, 2022

¿Y ‘Better Call Saul’ en Netflix de otros países?

La cuenta de Twitter de Netflix UK & Ireland que tendrá la última temporada de la serie a partir del 19 de abril (los dos primeros capítulos) y luego una emisión semanal de los cinco episodios restantes de la parte 1. El 12 de julio, comienza la parte 2, agregó.

The 13 episode season will be split into two parts. Eps 1+2 will arrive on 19 April, with the next 5 episodes airing weekly. After a break, the final run of 6 episodes will begin on 12 July. pic.twitter.com/3gVmxpVTY5 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 11, 2022

En tanto, Netflix de Estados Unidos al parecer no tendrá la temporada final. Lo único que agregó a su catálogo fue la temporada 5 desde el 4 de abril.

Estreno en España

En tanto, la sexta temporada de ‘Better Call Saul’ llegará a España gracias a Movistar Plus+.

Al igual que en Netflix, el estreno en Movistar Plus+ será el 19 de abril.

🚨 Saul Goodman regresa a Movistar Plus+ con la 6ª y última temporada de #BetterCallSaul. Los nuevos episodios SÓLO se podrán ver en los canales de @MovistarPlus. 📅 ESTRENO: 19 DE ABRIL 📅 ⚖ Adiós, Jimmy. Hola, Saul ⚖ pic.twitter.com/Ybfj7kiL7L — Series en Movistar Plus+ (@MovistarSeries) April 8, 2022

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.