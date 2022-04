María Félix murió hace 20 años: así hablaba de los derechos de las mujeres y del machismo

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Este viernes se cumplen 20 años del fallecimiento de María Félix, “La Doña”.

Ella fue referencia de la época de oro del cine mexicano, protagonizando películas como “Doña Bárbara” –de donde le quedó el apodo de La Doña–, “Enamorada”, “Río Escondido” o “El peñón de las ánimas” junto con quien fue su esposo, Jorge Negrete.

En su larga carrera, María Félix no solo cautivó a la gran pantalla, sino que su figura se volvió parte de la cultura popular, no solo de México sino de América Latina entera y también fue símbolo de la mujer poderosa y si se quiere, de una lucha feminista, muy adelantada a su época.

Su personalidad fuerte y decidida la llevó a expresar, sin pelos en la lengua, su opinión sobre una diversidad de temas, como el de los derechos de la mujer.

Quizás una de sus entrevistas más recordadas fue la que otorgó en 1996 a la también actriz Verónica Castro para su programa “La Tocada”. En esta conversación, La Doña reflexionó sobre el papel de la mujer en la sociedad mexicana.

La visión de María Félix sobre la mujer

La Doña reflexionó sobre la igualdad de género en el terreno laboral, asegurando que en esa época, hace 26 años, se avecinaba la revancha de las mujeres.

“En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar. Y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque”, dijo La Doña.

En la entrevista, María Félix dijo que quizás a ella no le tocaría ver esos cambios en la sociedad.

Lamentablemente, dos décadas más tarde de su muerte, la lucha por una igualdad de condiciones, no solo en el terreno laboral, sigue siendo parte de las exigencias de las mujeres.

María Félix: el machismo, el peor de los males

La Doña recordó también parte de su vida en esta entrevista.

“Yo he sido madre y esposa y lo he sido a fondo. Pero me he forjado a pulso y me he hecho yo una vida propia”, agregó.

Es por ello que se atrevió a aconsejar a las mujeres, les dijo que sean fuertes, firmes y autónomas.

“Es preciso que la mujer sea fuerte. Que sea firme, que sea autónoma en la medida de lo posible. Que busque tener una vida ella misma, pero una vida independiente, una vida”, dijo.

Hizo referencia a como el machismo es, dijo, el peor de los males.

“El peor de los males que nos hace perdedoras es el machismo. El machismo es una enfermedad moral que consiste en la ceguera del hombre, que con la condición y los sentimientos del machismo no se puede. Es necesario cambiar. Ya los hombres no tratan a las mujeres como antes, a las mujeres nos tratan así como como hilachas”, dijo.

