Se avecinan grandes cambios en tu plan de jubilación 401k. Esto es lo que debes saber

(CNN Business) — Estados Unidos está al borde de una crisis de jubilación. La principal herramienta de ahorro para los estadounidenses, tu 401k, no está ayudando.

Para fines de la década, alrededor del 21% de la población del país tendrá 65 años o más, frente al 15% en 2016, según pronósticos de la Oficina del Censo. La mayoría de los adultos no jubilados tienen algún tipo de ahorro para la jubilación, pero solo el 36% piensa que sus ahorros van por buen camino.

Ahora, el Congreso busca ayudar a los estadounidenses a ahorrar mediante el refuerzo de los programas 401k, las cuentas de jubilación con impuestos diferidos patrocinadas por la empresa a las que los empleados pueden aportar ingresos y los empleadores pueden igualar sus contribuciones.

Un nuevo proyecto de ley, que se espera que llegue al escritorio del presidente Joe Biden a finales de año, podría requerir que la mayoría de los planes de jubilación patrocinados por los empleadores inscriban a sus trabajadores automáticamente, lo que facilitaría el ahorro para los solicitantes de préstamos para estudiantes y para que los trabajadores mayores hagan aportes de recuperación. También reducirá los costos para las empresas más pequeñas.

Los ahorros para la jubilación en Estados Unidos se consideraron durante mucho tiempo como un taburete de tres patas. Los estadounidenses tenían planes de pensión, beneficios del Seguro Social y planes de contribución definida como el 401k. Ya no.

Los planes de pensiones están casi extintos. Aproximadamente la mitad de los trabajadores del sector privado estaban cubiertos por los llamados planes de beneficio definido a mediados de la década de 1980, pero para 2021 solo el 15% de los trabajadores del sector privado los tenían.

Los pagos del Seguro Social aún proporcionan alrededor del 90% de los ingresos de una cuarta parte de los adultos mayores, según encuestas de la Agencia del Seguro Social. Pero el fondo fiduciario del Seguro Social enfrenta un déficit de 75 años y, sin intervención, se agotará a mediados de la década de 2030. Los legisladores se han enfrentado a un estancamiento político de décadas sobre cómo solucionarlo.

Lo que queda es el 401k, al que tiene acceso el 68% de los trabajadores del sector privado, pero solo el 50% lo usa.

“Creo que nunca se anticipó que esta sería la pata principal del taburete”, dijo Jonathan Barber, jefe de investigación de políticas de compensación y beneficios de Ayco, una unidad de Goldman Sachs que brinda servicios de inversión a cientos de empresas estadounidenses y a más de un millón de empleados corporativos.

De hecho, el 401k nunca fue diseñado para ser la principal herramienta de jubilación para los estadounidenses cuando se introdujo en el código fiscal de EE. UU. en 1978. “Cuando funciona, funciona muy bien”, dijo Sri Reddy, vicepresidente senior de jubilación y soluciones de ingresos para Principal Financial Group.

El 401k naturalmente atrae como vehículo de ahorro a los estadounidenses que aportan más dinero, dicen los críticos. Según el plan actual, un empleado en la categoría impositiva más alta ahorra un 37%. Pero un empleado en la categoría impositiva más baja obtendría una ventaja antes de impuestos al ahorrar solo el 10% en ingresos diferidos.

Se espera que las exenciones fiscales para estos ahorros para la jubilación le cuesten al gobierno casi US$ 200.000 millones este año, y la mayoría de esos beneficios se destinarán al 20% superior de los asalariados, según el Center on Budget and Policy Priorities.

Menos del 40% de los trabajadores con salarios más bajos tienen cuentas de jubilación, en comparación con el 80% de las familias de ingresos medios y altos, según Vanguard. En primer lugar, hacer que un plan 401k sea más accesible no ayuda a los estadounidenses que no tienen dinero para ahorrar.

Aún así, el Congreso cree que hay una solución.

A fines de 2019, el presidente Donald Trump promulgó una de las leyes de jubilación más importantes de los últimos 15 años: la ley bipartidista Setting Every Community Up for Retirement Enhancement, o ley SECURE. El proyecto de ley eliminó los límites máximos de edad para las contribuciones de jubilación, proporcionó créditos fiscales para que las pequeñas empresas ofrecieran a sus empleados planes 401k y extendió los beneficios de jubilación a algunos empleados a largo plazo pero a tiempo parcial.

La semana pasada, el Congreso aprobó casi por unanimidad otro proyecto de ley, SECURE 2.0, que tiene cambios aún más amplios. Se espera que el Senado apruebe su versión en las próximas semanas.

He aquí un vistazo a cómo podría cambiar pronto el plan principal de ahorro para la jubilación en Estados Unidos:

Inscripción automática

En lo que sería el mayor cambio al programa 401k, SECURE 2.0 requeriría que los empleadores inscriban automáticamente a todos los trabajadores elegibles en sus planes 401k a una tasa de ahorro del 3% del salario. (Muchos empleados actualmente tienen que optar por participar y luego elegir su nivel de contribución). La nueva regla también se aplica al 403(b), un programa similar para empleados de ciertas organizaciones públicas y exentas de impuestos.

Las tasas de cotización de los trabajadores afiliados se incrementarían automáticamente cada año en un 1% hasta que su cotización alcance el 10% anual.

Si bien los trabajadores tienen la opción de optar por no participar en el plan o cambiar su nivel de contribución después de inscribirse, inscribir automáticamente a los trabajadores en estos planes supondría un gran cambio en la participación de los empleados más jóvenes y de bajos salarios en el programa.

Un estudio de 2012 citado en el proyecto de ley SECURE 2.0 encontró que “[l]os aumentos más dramáticos en las tasas de inscripción se dan entre los empleados más jóvenes y mal pagados, y la brecha racial en las tasas de participación casi se elimina entre los empleados sujetos a la inscripción automática.

Aproximadamente uno de cada seis empleadores ya ofrece la inscripción automática, y alrededor del 90% de los nuevos empleados que los usan participan en planes de jubilación, en comparación con solo el 28% en la inscripción voluntaria, según un estudio reciente de Vanguard, el mayor proveedor de fondos mutuos en los Estados Unidos.

Los prejubilados ahorran más

Los trabajadores mayores que tienen entre 62 y 64 años pueden aumentar sus aportes para ponerse al día a US$ 10.000 al año, frente a los US$ 6.500 actuales. A partir de 2023, estas contribuciones de recuperación se gravarían como contribuciones Roth, lo que significa que se gravarían antes de invertirse para la jubilación, aunque las ganancias se indexarían a la inflación.

Las personas generalmente ganan más a medida que envejecen, dijo Reddy, y las personas de 60 años generalmente ganan más de lo que gastan. Darles la posibilidad de aumentar sus contribuciones hace una gran diferencia en los ahorros para la jubilación. “Si tienes personas que están motivadas y tienen medios incrementales, es una forma maravillosa de ayudarlos a ponerse al día para la jubilación”, dijo.

A Barber, que dirige la investigación de beneficios en la asesoría financiera Ayco de Goldman Sachs, le preocupa que este cambio pueda ser demasiado complejo.

Actualmente, la mayoría de las contribuciones al 401k provienen de los cheques de pago de los empleados antes de impuestos, por lo que los inversionistas realmente no sienten el impacto hasta que están listos para retirar sus ahorros. Según el nuevo plan, se aumentará la contribución de recuperación, pero los empleados deben pagar impuestos antes de contribuir.

Para los inversionistas, “eso podría ser un shock para algunas personas que no entienden el impacto financiero de eso, especialmente si nunca han tenido una cuenta Roth”, dijo Barber.

Paga la deuda de préstamos estudiantiles mientras ahorras

Alrededor de 43,4 millones de solicitantes de préstamo en Estados Unidos tienen deudas de préstamos estudiantiles federales, por un total de US$ 1.700 millones, y muchos empleados tienden a renunciar a ahorrar para la jubilación hasta que pagan sus préstamos en su totalidad.

Perder esos primeros años de ahorros potenciales los pone en una desventaja significativa. El plan tiene una solución para eso.

Los empleadores podrían tratar los pagos de préstamos estudiantiles como aplazamientos de cuenta de jubilación optativos y proporcionar una contribución equivalente a su 401k. Entonces, si pagas US$ 1.000 en deuda de préstamos estudiantiles, sería lo mismo que poner US$ 1.000 en un plan de jubilación, en lo que respecta a la coincidencia. Si una empresa iguala en un 6%, se trata de un ahorro adicional de US$ 60.

“Cuanto antes [inviertas], más se pueden multiplicar esas ganancias de inversión”, dijo T. Lake Moore V, abogado de beneficios para empleados de McAfee & Taft.

Retrasar los retiros obligatorios y limitar las sanciones fiscales

Los estadounidenses se jubilan más tarde y viven más tiempo. SECURE 2.0 eleva la edad mínima a la que los afiliados deben comenzar a retirar dinero de sus cuentas cada año de 72 a 75 años. Eso permite tres años adicionales de crecimiento libre de impuestos en sus inversiones para la jubilación.

(La sanción para aquellos que no retiren el mínimo requerido de su cuenta después de los 75 años se reduciría a la mitad, del 50% al 25%).

Los trabajadores a tiempo parcial pueden cotizar

Según la ley propuesta, las empresas que ofrecen un plan 401k estarían obligadas a permitir que los empleados a tiempo parcial que trabajen al menos 500 horas al año durante dos años (el equivalente a poco menos de 10 horas a la semana) contribuyan a un cuenta de retiro. Eso incluiría trabajadores a tiempo parcial, empleados temporales, autónomos, cuidadores y contratistas independientes.

Disposiciones adicionales

El plan también extendería los créditos fiscales a las pequeñas empresas para proporcionar un mayor acceso a los planes de jubilación para sus trabajadores y crearía una base de datos en línea para que los estadounidenses localicen los fondos de jubilación perdidos.

