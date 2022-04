ANÁLISIS | Putin está cometiendo los mismos errores que condenaron a Hitler cuando invadió la Unión Soviética

Alejandra Ramos

(CNN) — El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a menudo evoca la épica derrota de la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial para justificar la invasión de Ucrania por parte de su país.

Sin embargo, Putin está cometiendo algunos de los mismos errores que condenaron la invasión de la URSS por parte de Alemania en 1941, al tiempo que usa “trucos y tácticas al estilo de Hitler” para justificar su brutalidad, dicen historiadores y académicos militares.

La guerra de Putin ha provocado un éxodo de Rusia, pero las opciones de escape se están reduciendo

Esta es la ironía salvaje detrás de la decisión de Putin de invadir Ucrania que se vuelve clara cuando la guerra entra en su segundo mes: el líder ruso, que se presenta a sí mismo como un estudiante de historia, se tambalea porque no ha prestado suficiente atención a las lecciones de la “Gran Guerra Patria” que reverencia.

“He estado tratando de darle sentido a esto durante un mes, porque por terrible que sea Putin, nunca se podría decir que era ilógico”, dice Peter T. DeSimone, profesor asociado de historia rusa y de Europa del Este en la Universidad de Utica en Nueva York.

“Todo esto es ilógico, y eso es lo que da miedo”, dice. “Esto no es normal por lo que ha hecho en el pasado. Esto es algo que no tiene sentido en muchos niveles, y no solo con respecto a la Segunda Guerra Mundial”.

Hay, por supuesto, diferencias significativas entre la guerra actual en Ucrania y el enfrentamiento entre la Alemania nazi y la Unión Soviética.

La maquinaria de guerra nazi era formidable, ágil y bien entrenada. La Wehrmacht mató e hirió a 150.000 soldados del Ejército Rojo en la primera semana de su invasión en junio de 1941. Se apoderaron de grandes extensiones de territorio y en un “megacerco” atraparon a cuatro ejércitos soviéticos, capturando a 700.000 prisioneros de guerra.

Soldados soviéticos luchando en las calles de Stalingrado en octubre de 1942.

Y no hay equivalencia moral entre Joseph Stalin, el dictador soviético, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Stalin era un sociópata (una vez metió la mano en una jaula y mató a al loro de la familia porque su canto lo molestaba) que mató de hambre a millones de ucranianos y asesinaba rutinariamente a sus rivales políticos. Zelensky es un líder elegido democráticamente que ha movilizado a los ucranianos e inspirado al mundo con sus conspicuas demostraciones de coraje y elocuente defensa de la democracia.

Pero mira más de cerca las luchas de Putin en Ucrania y emergen paralelismos irónicos. Los historiadores militares dicen que Putin está siguiendo el desafortunado libro de jugadas de Hitler en al menos tres áreas.

Putin olvidó una regla básica de la guerra

Los tanques han causado mucho miedo en las tropas enemigas. Cuando los británicos introdujeron los primeros tanques pesados durante la Primera Guerra Mundial, los soldados huyeron aterrorizados.

Sin embargo, Ucrania se ha convertido, según un titular reciente, en un “cementerio de tanques rusos”. Los soldados ucranianos están usando de todo, desde drones hasta Javelins, para destruir convoyes de tanques.

Pero los tanques rusos se han visto obstaculizados por otra razón sorprendente: la falta de combustible. La falta de combustible es parte de un problema mayor. El ejército ruso, del que alguna vez se alardeó se ha estancado en Ucrania no solo por la feroz resistencia, sino por algo más prosaico: la logística.

El humo sale de un tanque ruso destruido al costado de una carretera en la región de Lugansk en Ucrania el 26 de febrero de 2022.

Putin ha tenido problemas para alimentar, abastecer y equipar a su ejército. Ha habido reportes de tropas rusas que saquean bancos y supermercados, tanques que se quedan sin combustible y soldados que usan formas de comunicación militar deficientes, como teléfonos inteligentes, que han contribuido a lo que Ucrania dice que son la muerte de al menos siete generales rusos.

“La evidencia sugiere que Putin pensó que podría obtener una victoria rápida con el despliegue de fuerzas especiales y unidades aerotransportadas”, dice Ian Ona Johnson, profesor de historia militar en la Universidad de Notre Dame. “Entonces, cuando se vieron obligados a ir a una guerra mucho más tradicional que involucraba esencialmente a la mayor parte del ejército ruso a lo largo de la frontera con Ucrania, no estaban preparados para parte de la logística”.

La mala planificación logística también jugó un papel fundamental en la derrota de la Alemania nazi en el frente oriental, donde Hitler esperaba una victoria rápida.

El ejército alemán no pudo establecer suficientes líneas de suministro para las grandes distancias y el duro terreno de la Unión Soviética. Los tanques alemanes se quedaron sin combustible. Las consecuencias de esta mala planificación logística serían fatales cuando llegó el invierno ruso.

Hitler no equipó a muchos de sus soldados con ropa de invierno porque pensaba que el ejército soviético era muy inferior. Los soldados alemanes se vieron obligados a luchar en temperaturas bajo cero mientras aún vestían sus uniformes de verano, y algunos usaban periódicos y paja para protegerse del frío.

“Esto resultó ser devastador cuando comenzó un invierno ruso particularmente brutal”, dice Johnson. “Algo así como 250.000 soldados alemanes finalmente sufrieron lesiones por congelación o murieron a causa del frío ese invierno debido a problemas logísticos”.

Soldados ucranianos patrullan junto a un tanque ruso destruido en la aldea de Lukianivska, cerca de Kyiv, el 30 de marzo de 2022.

El ejército alemán alcanzó su punto más bajo en la batalla de Stalingrado, considerada el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Allí, los soldados alemanes mal equipados se vieron obligados a comer caballos, perros y ratas para sobrevivir al invierno.

La escala de los combates en Ucrania hoy no se acerca al frente oriental, pero la lección de ambas guerras se puede resumir en una máxima militar atribuida al general Omar Bradley, un general estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial:

“Los aficionados hablan de estrategia. Los profesionales hablan de logística”.

Alienó a los aliados potenciales

En una guerra que ya está llena de imágenes desgarradoras, una foto puede ser la peor.

Es una foto inquietante de una mujer ucraniana embarazada con ropa rasgada que es transportada en una camilla. La mujer está consciente, su mano acuna protectoramente sobre su vientre desnudo, que está manchado de sangre. Tanto ella como su bebé morirían más tarde a causa de sus heridas. Las autoridades ucranianas dicen que estaba en un hospital de maternidad en la ciudad sitiada de Mariúpol cuando fue bombardeada por la artillería rusa.

La imagen subraya lo que algunos comentaristas ahora dicen que es el enfoque estándar de Putin para la guerra: está matando indiscriminadamente a civiles para doblegar la voluntad del pueblo ucraniano.

Una mujer ucraniana cerca de un bloque de edificios de apartamentos destruidos en la ciudad portuaria sitiada de Mariúpol el 17 de marzo de 2022.

El ejército de Rusia ha sido acusado de bombardear hospitales, centros comerciales, edificios de apartamentos y un teatro con la palabra “niños” escrita en ruso en el exterior del edificio. Rusia también ha sido acusada de tratar de someter a una ciudad ucraniana por hambre al bloquear la ayuda humanitaria.

Sin embargo, la brutalidad del ejército ruso está teniendo el efecto contrario, escribió Maria Varenikova desde Lviv, Ucrania, en un artículo reciente para el New York Times.

“Si hay una emoción predominante que se apodera de Ucrania en este momento, es el odio”, dijo Varenikova. “Es una amargura profunda y hirviente para el presidente Vladimir V. Putin, su ejército y su gobierno”.

La brutalidad puede resultar contraproducente en la guerra.

Putin tiene aliados potenciales en Ucrania. Rusia y Ucrania son dos naciones eslavas que comparten lazos religiosos y culturales. Muchos ucranianos tienen parientes en Rusia y hablan el idioma. E históricamente ha habido más lealtad a Rusia en la parte oriental del país.

Pero la brutalidad indiscriminada de Putin contra los civiles está uniendo a los ucranianos como nunca antes. Un comentarista llamó al odio un “tesoro escondido” en la guerra porque puede sostener la resistencia durante generaciones.

La brutalidad indiscriminada de Hitler contra los civiles soviéticos también jugó un factor crucial en su derrota.

Hitler tenía muchos aliados potenciales en la Unión Soviética. Muchos soviéticos despreciaban y temían a Stalin, quien rutinariamente asesinaba a opositores políticos, ejecutaba a líderes militares y perseguía a ciudadanos soviéticos. Asesinó a unos cuatro millones de ucranianos haciéndolos pasar hambre durante un período infame conocido como el Holodomor.

Es por eso que algunos soviéticos inicialmente recibieron a Hitler como un libertador y le dieron regalos de Navidad a algunas tropas alemanas.

Se observan los daños en un edificio residencial que fue atacado en un supuesto ataque aéreo ruso en la capital ucraniana de Kyiv el 25 de febrero.

Pero el trato brutal de Hitler a los civiles endureció rápidamente la resistencia soviética. Las tropas alemanas saquearon y sometieron a hambre a las ciudades rusas. Acorralaron a judíos soviéticos y otras minorías, disparándoles o envenenándolos en furgonetas móviles con gas. La propaganda nazi enseñó a los alemanes que los soviéticos eran eslavos “mongolizados” genéricamente inferiores que merecían la muerte o la esclavitud.

“Los nazis no fueron una fuerza de ocupación; fueron una fuerza de exterminio desde el principio”, dice DeSimone, historiador de la Universidad de Utica.

Stalin fue tan odiado que aproximadamente un millón de soviéticos sirvieron en el ejército alemán, dice Johnson, el historiador de Notre Dame. La brutalidad de Hitler destruyó cualquier posibilidad que tuviera de acabar con los simpatizantes soviéticos y debilitar la resistencia soviética, dice Johnson.

“En lugar de aprovecharse de un gran número de personas que podrían simpatizar o al menos pensar que los alemanes eran mejores que los soviéticos”, dice, “Hitler enajenó rápidamente a todos esos grupos”.

Está usando un lenguaje similar al de Hitler para justificar la guerra

El verano pasado, Putin publicó un extenso ensayo titulado “Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos” que buscaba explicar que había una división artificial entre los dos países y que “la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, habla en una celebración que marca el octavo aniversario de la anexión de Crimea por parte de Rusia en el estadio Luzhniki en Moscú el 18 de marzo de 2022.

El lenguaje que usó Putin hizo que algunos historiadores se estremecieran. Dijeron que se hizo eco de parte de la misma retórica que usó Hitler en “Mein Kampf”, la autobiografía y el manifiesto político del dictador. El libro de Hitler rebosaba de historia distorsionada sobre la grandeza perdida de Alemania, conspiraciones globales que socavaban el poder de Alemania y justificaciones para la conquista de otro grupo de personas.

“Al igual que el Führer, el presidente de Rusia lamenta la tragedia que ha caído sobre su patria, un antiguo imperio, y él también quiere hacer retroceder el reloj”, escribió Avi Garfinkel, reportero de Haaretz, un periódico israelí, en un artículo titulado “Cómo la agenda de Ucrania de Putin evoca el Mein Kampf de Hitler”.

Este puede ser uno de los vínculos más perturbadores entre Putin y Hitler. Algunos críticos de Putin dicen que está utilizando el lenguaje y las técnicas de propaganda nazis para justificar la invasión de Ucrania. Compararon la “Z” inscrita en los tanques rusos con un símbolo utilizado por los nazis en los campos de concentración. Otros compararon una manifestación de guerra masiva reciente que Putin dirigió en un estadio de Moscú con escenas de un discurso de Hitler en una infame película de propaganda nazi llamada “El triunfo de la voluntad”.

El líder alemán Adolf Hitler se dirige a los soldados en un mitin nazi en Dortmund, Alemania.

Algunas de las reacciones más fuertes a la retórica de Putin provienen de su afirmación de que el ejército ruso está luchando por la “desnazificación” de Ucrania y busca proteger a las personas que han sido “abusadas por el genocidio del régimen de Kyiv”.

Timothy Snyder, una autoridad líder en la historia de Europa Central y el Holocausto, dice que la afirmación de Putin sobre la “desnazificación” es “grotesca” porque está tratando de justificar la invasión de un país democrático, dirigido por un presidente judío que perdió familiares en el Holocausto, al afirmar que está allí para luchar contra los nazis.

Snyder llama a la justificación de Putin una variación de la Gran Mentira de Hitler, una técnica de propaganda nazi que insiste en que si un líder político repite una falsedad colosal lo suficiente, la gente eventualmente la creerá.

“Adolf Hitler tenía un consejo de relaciones públicas: di una mentira tan grande que la gente no crea que alguna vez trataría de engañarlos en una escala tan grande”, escribió Snyder en un ensayo titulado, “Los trucos y tácticas de Putin al estilo de Hitler en Ucrania.”

Al decir mentiras de que Ucrania está dirigida por nazis empeñados en el genocidio, Putin se está burlando de las personas que sobrevivieron al Holocausto, dice Snyder, autor de “Sobre la tiranía”.

Una imagen de propaganda nazi que muestra a las tropas alemanas siendo aclamadas como libertadoras en Riga, Letonia, durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, la aceptación de Putin de la Gran Mentira también podría resultar contraproducente. En un país donde los antepasados de muchos ciudadanos perecieron en el Holocausto, invocar una tragedia histórica de este tipo para justificar la guerra puede hacer que algunos ucranianos estén más decididos a defender su patria.

Quizás por eso algunos ucranianos ya no llaman a Putin el presidente de Rusia.

Lo llaman “El Nuevo Hitler”.

¿Cuál podría ser la mayor ironía de todas?

Conocemos el resultado de la invasión de Hitler. La Unión Soviética finalmente destruyó la maquinaria de guerra nazi. Los soviéticos, más que ningún otro país, fueron los responsables de la derrota de la Alemania nazi. Hitler se suicidó cuando las tropas rusas se acercaron a su búnker de Berlín en 1945.

Se estima que 26 millones de soviéticos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Uno era el hermano de dos años de Putin, Viktor, quien murió después de que el ejército alemán sitió una ciudad rusa, bloqueando la entrega de alimentos y agua.

No sabemos cómo terminará la guerra en Ucrania. Putin todavía podría prevalecer. Podría dividir la nación y apoderarse de los recursos ricos en energía del este de Ucrania y consolidar su control sobre la costa del país, dicen algunos.

La artillería alemana en las calles de Stalingrado en 1942, bombardeando una fábrica que, según los informes, los soviéticos usaban como base para los contraataques.

Y sabemos que en la guerra nadie tiene el monopolio de la brutalidad. Un grupo de extrema derecha con un historial de tendencias neonazis ha jugado un papel crucial en la resistencia ucraniana. Soldados ucranianos han sido acusados de disparar a prisioneros rusos.

Pero si Ucrania de alguna manera preserva su independencia y su territorio, puede suceder algo que podría conducir a una de las mayores ironías de todas.

Una victoria ucraniana se representará como otra Gran Guerra Patria. Los ucranianos conmemorarán la victoria de su país con desfiles y monumentos. Y Putin ya no será aclamado como un líder astuto y audaz que restauró la grandeza de Rusia manipulando piezas de ajedrez en un escenario global.

Será visto como un tonto cuya arrogancia y brutalidad lo llevaron a cometer los mismos errores que el dictador al que profesaba despreciar.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.