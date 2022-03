La investigación federal sobre Hunter Biden se calienta

olivertapia

Washington (CNN) — Una investigación del Departamento de Justicia sobre las actividades comerciales de Hunter Biden ha cobrado fuerza en los últimos meses, con una oleada de testigos que brindan testimonio a los investigadores federales y se espera que otros más brinden entrevistas en las próximas semanas, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

La investigación, dirigida por el fiscal federal en Wilmington, Delaware, comenzó en 2018 y se refiere a múltiples actividades financieras y comerciales en países extranjeros que datan de cuando el padre de Biden era vicepresidente. Los investigadores han examinado si Hunter Biden y algunos de sus asociados violaron las leyes de lavado de dinero, impuestos y cabildeo extranjero, así como las regulaciones sobre armas de fuego y otras, dijeron varias fuentes.

Hunter Biden camina hacia el helicóptero Marine One fuera de la Casa Blanca el 22 de mayo de 2021 en Washington.

Para hacerlo, las fuerzas del orden han recopilado información de cabilderos conectados con Hunter Biden, de sus socios comerciales y de otras personas que observaron sus compromisos financieros, incluida una mujer con la que tuvo un hijo.

Hunter Biden no ha sido acusado de ningún delito y ha negado haber actuado mal. Su padre, el presidente Joe Biden, no está siendo investigado como parte de la investigación de las actividades comerciales de su hijo, según fuentes informadas.

Pero la investigación en curso ha planteado preguntas persistentes sobre la ética y el comportamiento del hijo del presidente y ha alimentado los ataques políticos de derecha. En 2019, el entonces presidente Donald Trump presionó a Ucrania para que investigara a los Biden por el trabajo de Hunter para Burisma, una compañía de energía ucraniana, lo que eventualmente llevó al primer juicio político de Trump.

En 2020, el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, ayudó a orquestar noticias centradas en una computadora portátil que supuestamente pertenecía a Hunter Biden y que supuestamente incluía sus documentos comerciales y otros materiales potencialmente delicados. CNN informó anteriormente que el FBI tomó posesión de la computadora portátil a finales de 2019, según un reparador de computadoras en Delaware que mostró a los periodistas una copia de una citación.

La actividad en la investigación ha tenido altibajos durante años, con interrupciones por el coronavirus y pausas alrededor de las elecciones de 2020, y en algunos casos, los investigadores no han hecho un seguimiento durante meses después de comunicarse inicialmente con posibles testigos.

Pero en los últimos meses, la actividad de investigación en la pesquisa de Biden se ha intensificado junto con las discusiones entre los funcionarios del Departamento de Justicia sobre la solidez del caso y si se necesita más trabajo antes de buscar una decisión sobre los posibles cargos, según personas informadas sobre el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la investigación en curso.

Esas discusiones involucraron a investigadores del FBI y la agencia de investigación criminal del IRS y fiscales en Delaware y en la sede del Departamento de Justicia, dijo una persona informada sobre el asunto. Hunter Biden ha discutido públicamente sus propias luchas contra el abuso de sustancias, y algunos funcionarios de Justicia han debatido si sus discusiones abiertas sobre su consumo de drogas en el pasado podrían debilitar su caso en el supuesto de que presenten uno.

Algunos funcionarios han notado que Biden podría argumentar que no estaba al tanto de las irregularidades porque estaba drogado, dijo la fuente. Otros han respondido que las propias cuentas públicas de Biden sobre su recuperación muestran que él fue totalmente responsable de las acciones que ahora están bajo escrutinio, según la persona informada sobre el asunto.

Los investigadores han preguntado en varias ocasiones sobre múltiples facetas de la vida de Hunter Biden, centrándose inicialmente en cuestiones fiscales y transferencias de dinero relacionadas con actividades comerciales en China, según varias personas familiarizadas con la investigación. También están examinando el papel de Biden mientras formaba parte del directorio de la compañía energética ucraniana Burisma hace años, dijeron las fuentes.

Biden les ha dicho a sus asociados que pagó las facturas de impuestos pendientes, y los registros públicos muestran que más de US$ 450.000 en gravámenes estatales en Washington se levantaron en 2020, lo que indica que esas obligaciones probablemente se pagaron.

Pero esos pagos no han resuelto sus problemas legales. Los investigadores han examinado el origen de los fondos para pagar las facturas de impuestos.

El incidente del arma de Hunter Biden

Los fiscales también han examinado un incidente de 2018 en el que un arma de fuego propiedad de Hunter Biden terminó arrojada por su entonces novia a un contenedor de basura en Wilmington, dijo una persona informada sobre el asunto. Biden describió en entrevistas con los medios el año pasado que era adicto a las drogas, lo que planteó la posibilidad de que violó la ley federal cuando compró el arma de fuego.

La ley federal prohíbe la compra de armas de fuego por cualquier persona que use o sea adicta a las drogas ilegales. No está claro si el incidente del arma sigue siendo una parte activa de la investigación.

Biden ha negado haber actuado mal en sus actividades comerciales. A finales de 2020, luego de ser notificado por el fiscal federal de Delaware sobre la investigación, Hunter Biden dijo en un comunicado emitido por la oficina de transición presidencial de su padre: “Me tomo este asunto muy en serio, pero confío en que una revisión profesional y objetiva de estos asuntos demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y adecuada, incluso con el beneficio de asesores fiscales profesionales”.

El abogado de Hunter Biden, Christopher Clark, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios en los últimos días.

La Oficina del Fiscal Federal de Delaware y el Departamento de Justicia se negaron a comentar.

En los últimos meses, Biden ha intentado pasar página, publicando un libro de memorias y estrenando su trabajo como artista con espectáculos en Los Ángeles y Nueva York. Pero incluso los aparentes intentos de evitar la controversia han resultado contraproducentes. La Casa Blanca reconoció que desempeñó un papel en las ventas de arte, estableciendo un proceso legal para proteger la identidad de los compradores de piezas de Hunter Biden, con el propósito declarado de garantizar que nadie pudiera congraciarse con el presidente comprando el arte de su hijo. Pero los críticos señalaron que las ventas de arte y el anonimato de los compradores han despertado durante mucho tiempo preocupaciones sobre el lavado de dinero.

Negocios en Ucrania

La participación de Biden en Ucrania ha sido una fuente importante de sus problemas legales y políticos. Formó parte de la junta de Burisma y cobró hasta US$ 50.000 al mes, de 2014 a 2019, según un informe del Senado liderado por los republicanos sobre las actividades comerciales de Biden publicado en 2020. Eso se superpone en parte con un período durante el cual su padre fue vicepresidente y resultó elegido por el entonces presidente Barack Obama para manejar los asuntos de Ucrania. La superposición generó preocupaciones sobre un conflicto de intereses entre algunos funcionarios de la administración Obama en ese momento.

Joe Biden ha dicho que el trabajo de su hijo en Ucrania no influyó en sus decisiones en ese momento, y los críticos del Departamento de Estado de los vínculos de Hunter Biden con Ucrania dicen que nunca fueron influenciados indebidamente, según las transcripciones del testimonio del Senado.

Los fiscales federales de la sede de Justicia en Washington y Delaware se han centrado, al menos en parte, en si una empresa de cabildeo que trabaja con Burisma llamada Blue Star Strategies se acercó a funcionarios del gobierno de EE.UU. en un intento de pulir la reputación de la empresa ucraniana después de que funcionarios del Departamento de Estado criticaran al oligarca que la fundó.

Los fundadores de la empresa testificaron ante el Congreso anteriormente que simplemente estaban interesados en comprender las opiniones del gobierno de EE.UU. sobre la empresa extranjera.

El Departamento de Justicia exige que los cabilderos y las empresas de relaciones públicas que trabajan en nombre de entidades extranjeras revelen sus vínculos y, en los últimos años, los investigadores de seguridad nacional ampliaron las iniciativas del Departamento para enjuiciar a grupos y personas que no revelan públicamente sus conexiones internacionales.

Blue Star no respondió a una solicitud de comentarios.

En el último año, un gran jurado en Delaware emitió citaciones y los fiscales recopilaron información sobre Blue Star Strategies, así como sobre Hunter Biden, dijeron cuatro personas informadas sobre el asunto. Las consultas incluyeron qué tan cerca estaban trabajando los cabilderos con Hunter Biden, qué tan activo fue en el trabajo de Blue Star sobre la reputación de Burisma en EE.UU. y qué implicaron sus esfuerzos por Burisma, dijeron las fuentes.

Los empleados de Blue Star revelaron previamente en la investigación del Senado que Hunter Biden estaba incluido en los correos electrónicos sobre su trabajo relacionado con Burisma, pero dijeron que no estaba particularmente involucrado en el proyecto.

A finales del año pasado, los testigos proporcionaron entrevistas en la investigación penal federal. Y los fiscales continuaron buscando información de algunos testigos este año, incluso sobre Blue Star Strategies.

También el año pasado, los investigadores buscaron información de antiguos contactos comerciales de Hunter Biden. Su socio de mucho tiempo y miembro de la junta directiva de Burisma, Devon Archer, compareció ante el gran jurado de Delaware en julio pasado, según una persona familiarizada con el asunto. Se le preguntó a Archer sobre la estructura de los pagos que Burisma hizo a una entidad fundada por Biden y otros socios, que parecían estar relacionados con los impuestos de Biden, dice la fuente. También se le preguntó sobre los esfuerzos de cabildeo que involucran a Blue Star Strategies, dijo la fuente.

Archer fue sentenciado el mes pasado a más de un año de prisión por su papel en un plan para defraudar a una tribu nativa americana. No ha habido ningún contacto con los investigadores desde julio, dijo la fuente.

El abogado de Archer, Matthew L. Schwartz de Boies Schiller Flexner LLP, dijo: “El Sr. Archer ha cooperado completamente con la investigación de la Oficina del Fiscal Federal de Delaware desde el momento en que supo de ella”.

Archer está en proceso de apelar su sentencia.

También entre los testigos que se reunirán con los investigadores se encuentra una mujer de Arkansas que tuvo un hijo con Biden y que lo había demandado por manutención infantil, dijeron personas informadas sobre el asunto. Su abogado le dijo a CNBC que testificó en febrero ante el gran jurado en Delaware como parte de la investigación y entregó los registros financieros de Hunter Biden que tenía.

Clint Lancaster, el abogado, no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN. Lancaster no es nuevo en el mundo político: figuraba como abogado que trabajaba en una revisión encargada por los republicanos de los resultados de las elecciones de 2020, un intento fallido de encontrar un fraude en las elecciones que ganó el presidente Joe Biden.

Un cable de alta tensión político

El torbellino de la política partidista se ha cernido sobre la investigación durante años. La perspectiva de que el Departamento de Justicia continúe investigando al hijo del presidente en ejercicio se ha sumado a la sensibilidad.

El presidente Joe Biden ha dicho que no interferirá en la independencia del Departamento de Justicia. Al principio de su presidencia, Biden decidió mantener en el cargo al fiscal federal David Weiss, designado por el expresidente Donald Trump, para continuar supervisando la investigación en Delaware.

Dado que el trabajo de aplicación de la ley en el estado natal de Biden ha permanecido relativamente tranquilo, persistieron las difamaciones políticas hacia Hunter Biden.

Trump había tratado de hacer que la investigación de Hunter Biden fuera parte de la campaña de 2020, instando públicamente al secretario de Justicia William Barr a anunciar una investigación tanto de Hunter como de Joe Biden. Barr respondió anunciando públicamente que Joe Biden no estaba bajo investigación.

Giuliani ayudó a orquestar noticias que buscaban vincular al entonces candidato Joe Biden con acusaciones de corrupción en Ucrania. Más tarde ayudó a impulsar historias en documentos que, según dijo, provenían de una computadora portátil que pertenecía a Hunter Biden.

CNN informó el año pasado que el FBI tomó posesión de la computadora portátil en 2019 y los investigadores creían que pertenecía a Hunter Biden.

Hunter Biden, el año pasado haciendo las rondas publicitarias de su libro de memorias, evadió las preguntas sobre la computadora portátil.

“Podría haber una computadora portátil que me robaron”, dijo en una entrevista con CBS. “Podría ser que me piratearan. Podría ser que fuera la inteligencia rusa. Podría ser que me la robaran”.

Giuliani también trató de proporcionar a las fuerzas del orden un tesoro de documentos que, según dijo, provenían de fuentes en Ucrania y que pretendían mostrar irregularidades por parte de Hunter Biden y su padre.

El papel de Giuliani y Trump agregó obstáculos inusuales para los funcionarios del Departamento de Justicia que supervisan la investigación, dicen funcionarios policiales actuales y anteriores.

Barr, preocupado por la credibilidad de Giuliani y tratando de evitar que se manche lo que consideraba una investigación legítima de Hunter Biden, ordenó que los documentos se entregaran a los fiscales en Pittsburgh, según personas informadas sobre el asunto. Allí, instruyó Barr, los fiscales trabajarían con las agencias de inteligencia de EE.UU. para tratar de determinar su autenticidad y luego entregar cualquier material relevante a los fiscales en Delaware y en otros lugares.

No está claro si alguno de los materiales proporcionados por Giuliani o la computadora portátil siguen siendo parte de la investigación.

Kara Scannell y Paula Reid de CNN contribuyeron a este informe.

