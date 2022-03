Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022: partidos, posiciones y resultados ante la última fecha

urielblanco

(CNN Español) — Llegó el momento. Los partidos finales de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 se juegan este martes y, con ello, se decidirá el destino de tres selecciones: Perú, Colombia y Chile.

Las eliminatorias de la Conmebol ya tienen a los cuatro clasificados de manera directa a Qatar 2022: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Sin embargo, el pase al repechaje todavía está pendiente y Perú, Colombia y Chile tienen posibilidades de obtenerlo.

Colombia se aferra al sueño mundialista 1:41

Solo una de esas tres selecciones se puede quedar con ese boleto a la repesca.

Perú, con 21 puntos, es el único que depende de sí mismo, pues con una victoria en su partido de este martes ante Paraguay en Lima estará en el repechaje a Qatar 2022. Por su parte, Colombia, con 20 puntos, necesita ganar en su visita al colista Venezuela y que Perú empate o pierda el suyo. El destino quiso que a la Vinotinto la dirija el argentino José Néstor Pekerman, quien precisamente llevó a los cafeteros a los mundiales de Brasil y de Rusia.

Por último, Chile, con 19 puntos, es la selección que lo tiene más complicado, ya que necesita ganar su encuentro como local ante Uruguay y luego esperar que los resultados de Perú y Colombia le favorezcan.

A continuación, te presentamos la tabla completa de posiciones.

Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas

Brasil* – 42 puntos Argentina* – 38 Ecuador – 25 Uruguay – 25 Perú – 21 Colombia – 20 Chile – 19 Paraguay – 16 Bolivia – 15 Venezuela – 10

*Brasil y Argentina, clasificados a Qatar desde hace tiempo, aún tienen un partido pendiente entre ellos, luego de que su encuentra fuera suspendido el pasado 5 de septiembre por la polémica de los protocolos covid-19 en suelo brasileño. El partido se jugará en junio en cancha neutral. Si se dan ciertas combinaciones de resultados, Argentina todavía podría llegar hasta la primera posición de la Conmebol.

Partidos finales de las eliminatorias de Conmebol

Todos se juegan el martes 29 de marzo a la misma hora

Perú vs. Paraguay – 7:30 pm ET Venezuela vs. Colombia – 7:30 pm ET Chile vs. Uruguay – 7:30 pm ET Ecuador vs. Argentina – 7:30 pm ET Bolivia vs. Brasil – 7:30 pm ET

Resultados

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.