Mientras el precio de la gasolina se dispara, el interés de las búsquedas en Google por los vehículos eléctricos bate un récord

(CNN) — Este mes, cuando los precios de la gasolina se dispararon y agudizaron el dolor en el surtidor, los consumidores reaccionaron buscando —y posiblemente soñando— con alternativas de vehículos más eficientes en cuanto a combustible. El interés por los vehículos eléctricos en la web alcanzó un récord en Estados Unidos en marzo, según Google Trends.

Aunque los altos precios de la gasolina son sin duda una de las razones, Jesse Toprak, analista jefe de automóviles de Autonomy, una empresa de suscripción de vehículos eléctricos, dijo que el nuevo interés se debe a una combinación de cosas.

“Es una reacción directa a los altos precios de la gasolina y, además, cada vez hay más modelos de vehículos eléctricos disponibles para los consumidores”, dijo Toprak a CNN. “Así que es una función, diré, sobre todo de los altos precios de la gasolina, pero también de la disponibilidad de nuevos productos EV en el mercado”.

Pero eso no significa que la gente esté comprando realmente.

Es probable que muchos estén estudiando los costes y las ventajas de estos atractivos coches eléctricos. Los vehículos eléctricos siguen siendo prohibitivos para muchos hogares estadounidenses. Y en lugar de desembolsar aún más dinero por adelantado, muchos consumidores tienden a conservar sus vehículos actuales mientras duren. Sin embargo, Toprak afirma que la búsqueda en Google Trends es una buena medida de la demanda de los consumidores, y que coincide con lo que su empresa ha observado en las últimas semanas: un aumento de las consultas y reservas de coches eléctricos.

“También estamos viendo que hay más clientes que quieren informarse, incluso si han estado al margen hasta ahora”, dijo Toprak. “Está claro que hay un interés en que los consumidores traten de averiguar: ‘¿Es esta una alternativa mejor para mí?”.

Además de los elevados precios de la gasolina y la creciente preocupación por el cambio climático, es probable que el marketing haya desempeñado un papel importante en el reciente aumento del interés, según Melinda Hanson, cofundadora de la empresa de estrategia Electric Avenue. Durante la reciente Super Bowl, por ejemplo, los principales fabricantes de automóviles, como BMW y General Motors, lanzaron una oleada de atractivos anuncios de vehículos eléctricos.

“La fluctuación de los precios del combustible, combinada con una mayor promoción de las empresas automovilísticas en torno a los vehículos eléctricos, ha despertado un mayor interés”, dijo Hanson a CNN. “Es realmente el primer paso; hay un largo camino por recorrer para que la gente se familiarice con los vehículos eléctricos. Es bueno que veamos la búsqueda y esperemos que ayude a educar a la gente y convencerla de que es una buena idea”.

Tampoco se trata solo de los vehículos eléctricos; la gente busca vehículos más eficientes en cuanto al combustible en general, incluidos los híbridos y los coches compactos, cuyas ventas se dispararon a principios de este año, según Michelle Krebs, analista ejecutiva de Cox Automotive.

El problema, según Krebs, es que la oferta de vehículos eléctricos es actualmente limitada, que es lo que probablemente están descubriendo muchas personas que buscan vehículos eléctricos en Google. Al igual que los coches de combustión necesitan gasolina, los coches eléctricos necesitan baterías, pero debido a los problemas de la cadena de suministro, los materiales fundamentales para fabricar esas baterías, como el litio, el níquel y el cobalto, escasean.

“Los inventarios son muy bajos, y muchos de los nuevos modelos que salen al mercado están reservados y agotados”, dijo Krebs a CNN.

“Pensábamos que mejoraría a finales de este año, pero no teníamos una guerra en la agenda”, añadió. “Así que, de hecho, hemos recortado nuestra previsión para este año, porque pensábamos que el suministro mejoraría, pero ahora mismo hay demasiadas interrupciones en la cadena de suministro”.

Dada la velocidad a la que se acelera la crisis climática, Toprak dijo que espera que los precios récord de la gasolina den a los consumidores el “empujón e impulso extra” para pasarse al VE que permita que el cambio se produzca mucho más rápido de lo previsto.

Pero también hay otra opción para pasarse a la electricidad y evitar los molestos problemas de la cadena de suministro: las bicicletas eléctricas.

“La gente tiende a pensar que se desplaza mucho más lejos en cada viaje de lo que realmente lo hace”, afirma Hanson, que posee una bicicleta eléctrica. “Creo que las bicicletas eléctricas pueden ser una especie de puerta de entrada al transporte eléctrico en general. Y creo que los problemas de la cadena de suministro son menos dramáticos en esas bicicletas eléctricas que en los coches eléctricos”.

A medida que más personas introducen “coches eléctricos” en sus búsquedas en Google, Hanson espera que los consumidores también aprendan los beneficios de tener una bicicleta eléctrica en el camino.

“Tiene sentido desde el punto de vista del clima, de la salud pública y de la seguridad energética. “Desde luego, espero que esto sea algo que pueda impulsarlo”.

